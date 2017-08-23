Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108953
ALTIN
144.354
DOLAR
3.4810
STERLİN
4.4524
EURO
4.1079
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura...
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız var ve bu bize pozitif enerji veriyor
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız...
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk...

Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulanan, zaman içerisinde hasar gören Osmanlı dönemine ait cami, köprü ve hamamlar aslına uygun yenilenecek.

Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulanan, zaman içerisinde hasar gören Osmanlı dönemine ait cami, köprü ve hamamlar aslına uygun yenilenecek.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:04
Osmanlı eserleri 'Miras Atölyesi' ile canlanacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Osmanlı döneminde yaptırılan tarihi cami, köprü ve hamamlar, "Miras Atölyesi Projesi" kapsamında restore edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yerlerle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalan tarihi cami, hamam ve köprü aslına uygun olarak yenilenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA, muhabirine yaptığı açıklamada, yapılış tarihleriyle ilgili kesin bilgi olmayan, zaman içerisinde yıpranan ve çeşitli depremlerde hasar gören tarihi yapılarla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

"Buraların restorasyonla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum"

Albayrak, "Miras Atölyesi Projesi" kapsamında Güzelköy'de belirlenen yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarını başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti :

"Güzelköy tarihi özelliği olan köylerimizden biri. Köprü, cami ve hamamları var. Bütün bunlar 'Miras Atölyesi Projesi' kapsamında restore edilecek. Güzelköy'deki camimizin bir özelliği var, bu da 1912 yılında depremde hasar görmüş olması. Camimizin 1400'lü yılların öncesinde Osmanlı'nın Trakya'ya geçtiği zaman yapıldığı tahmin ediliyor. Biz eski orijinal haline getirip restore edeceğiz ve ibadete de açmayı düşünüyoruz. Buraların restore edilmesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Biz Güzelköyü çok ziyaret edilen ve bölgenin en güzel köylerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz, diğer köylerimizde olduğu gibi."

Güzelköy Camisi'nin erken Osmanlı dönemi duvar izleri ile önemli bir yapı olduğunu anlatan Albayrak, "Cami minare kaidesi ile eski tarihine ait bilgi vermektedir. Dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir. Çatı örtüsü alaturka kiremitli dört yöne kırma çatı şeklinde düzenlenmiştir." dedi.

Albayrak, köylülerce hala kullanılan ve ayakta olan köprünün de sağlamlaştırılıp güvenli hale getirileceğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
CamiKöprüRestorasyonTekirdağTekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollande politikadan çekilmiyor
Hollande politikadan çekilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi
Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim