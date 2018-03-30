Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
'Başkanın mega bir projesi var'
'Başkanın mega bir projesi var'
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Galatasaray'da mali genel kurul yarın...

Otel havlularına radyo frekanslı takip

- Yiğitalp Laundry Kurucusu Atik: - “Otellere radyo frekansla takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik" - Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berkman: - "Vestel tüketici elektroniği markası ve biz televizyonda pazar lideri olmamıza rağmen beyaz eşyada kadınları yakalayamıyorduk. Bu nedenle Kenan İmirzalıoğlu ile tüketici elektroniğine yönelik bir iletişim çalışması yaptık"

Otel havlularına radyo frekanslı takip

- Yiğitalp Laundry Kurucusu Atik: - “Otellere radyo frekansla takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik" - Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berkman: - "Vestel tüketici elektroniği markası ve biz televizyonda pazar lideri olmamıza rağmen beyaz eşyada kadınları yakalayamıyorduk. Bu nedenle Kenan İmirzalıoğlu ile tüketici elektroniğine yönelik bir iletişim çalışması yaptık"

30 Mart 2018 Cuma 13:13
Otel havlularına radyo frekanslı takip

İSTANBUL (AA) – Yiğitalp Laundry Kurucusu İkbal Yiğitalp Atik, havlu ve bornoz gibi tekstil ürünlerinin sayısını saptayabilmek için yeni bir çözüm geliştirdiklerini belirterek, “Şimdi otellere radyo frekansla (RFID) takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik.” dedi.

Atik, Yerelden Globale Küresel Markalarımız ve Global Kadınlarımız Konferansı’nda çamaşır yıkama (Laundry) alanında kullandıkları yenilikçi teknolojiyi anlattı.

Çamaşır yıkamada hacim büyüdükçe karışıklık riskinin arttığını anlatan Atik, “Bana her zaman sorulur, ‘50 ton çamaşır karışmıyor mu, bir otelin çamaşırı başka bir otele gitmiyor mu?’ Her birimizin nasıl bir TC kimlik numarası varsa bir her bir tekstile bir çip koyduk, radyo frekansla çalışan RFID çipi koyduk. Tekstil fabrikaya girdi, yıkandı, sonra otele sevk oldu, bu havlular, çarşaflar müşteriler alıp gitti mi, bu tekstiller nerede, kaçı otel için maliyet oldu. Bunların tamamını tespit edebiliyoruz.” bilgilerini verdi.

RFID çiplerle turizm işletmelerinin tekstillerinin kaç yıkama geçirdiğini, erken yırtılma olup olmadığını da tespit edebildiklerini anlatan Atik, RFID teknolojilerinin hem turizm hem de laundry şirketlerinin iş süreçlerine önemli katkılar sağladığını söyledi.


- "Fabrikamıza her gün 50 ton kirli çamaşır giriyor, 50 ton temiz çamaşır çıkıyor"


Atik, turizm müşterilerinin otellerden tekstil ürünü aşırmasıyla mücadelenin zorluğuna dikkati çekerek, “Şimdi otellere radyo frekansla takip imkanı veren okuyucular koyuyoruz. Elbette misafir otelden ayrılırken onu durdurup bavulundan bornozu, havluyu çıkaralım diye değil ama en azından giden tekstil ürününün sayısını doğru hesaplayabilmek için böyle bir uygulamaya gittik.” ifadelerini kullandı.

Turizmci olarak başladığı iş hayatında modern çamaşır yıkama alanında kaliteli ve titiz yıkama boşluğu fark ederek bu alana yöneldiğini belirten Atik, “İlk başta otelimizin altında kendimiz yıkamamızı yapıyorduk, yıkama konusunda titiz davranınca komşu oteller de yıkama işlerini yapmamız için bize ricada bulundu. Yıkaması yaptığımız otel sayısı 10 oldu, 50 oldu, otelin altındaki bir katı daha kullanmaya başladık, sonra bir katı daha. Yani iş işi doğurdu. Geldiğimiz noktada ise Hadımköy’deki fabrikamıza her gün Türk Hava Yolları başta olmak üzere çeşitli 5 yıldızlı otellerin 50 ton kirli çamaşırı giriyor, 50 ton temiz çamaşır çıkıyor.” bilgilerini verdi.

Atik, RFID alanında Türkiye’de çok fazla uygulama olmadığını ifade ederek, bu teknolojiyi laundry sektörüne kendilerinin uyarladığını söyledi.

İş yaşamında anne ve kadın olmanın ciddi zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Atik, kendisinin iş kolu nedeniyle çok fazla zorluk yaşamadığını da sözlerine ekledi.

- “E-ticarette alışverişlerde ürün yorumlarına dolayısıyla müşteri memnuniyetine bakıyorsunuz”

Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ise teknolojinin küresel ticaret sisteminde getirdiği değişimleri ele alarak Vestel'in pazarlama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İnsanoğlunun teknoloji bağımlılığının merakla birleşerek farklı bir boyuta evrildiğini ifade eden Berkman, Airbnb, Uber, Netflix ve amazon gibi girişimlerin yeni hizmet modelleri oluşturduğuna işaret ederek, “Dünyada şu anda deneyim ekonomisi oluştu. Uber çağırmadan sürücüye verilen puana bakıyorsunuz, Airbnb’de ev sahibinin notuna bakıyorsunuz. E-ticarette alışverişlerde ürün yorumlarına dolayısıyla müşteri memnuniyetine bakıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.


- İmirzalıoğlu marka algısını değiştirdi

Vestel’in yerli imkanlarla güçlü bir üretim yapmasına rağmen beyaz eşyadaki gücünü kadınlara anlatamadığını anımsatan Berkman, şöyle konuştu:

“Vestel bir tüketici elektroniği markası ve biz televizyonda pazar lideri olmamıza rağmen beyaz eşyada kadınları yakalayamıyorduk. Ben 2012’nin sonuna doğru katıldım Vestel’e.. Bu nedenle Kenan İmirzalıoğlu ile tüketici elektroniğine yönelik bir iletişim çalışması yaptık. Oradaki temel amacımız Vestel’le ilgili temel algı 'Vestel montajcıdır algısı' idi. 225 tane Türk Telekom Stadyumu’nu yan yana koyduğunuz zaman Vestel’in Manisa’daki fabrikasının büyüklüğüne ulaşıyorsunuz. 1 milyon metrekare deyince bir şey hissetmiyorsunuz ama bu şekilde insan hayal edebiliyor. Biz de dedik ki insanlara gerçekten üretim kabiliyetimizi gösterelim ve Türkiye’de bunların yapılabileceğini anlatalım.

Dört sene önce reklam filmimiz yayınlandı ve biz 1,5 sene önce tüketici algısını ölçmek için bir test yaptık. Vestel insana dönüşse ne olur diye sorduk ve tabii ki Kenan İmirzalıoğlu bizim yüzümüz olduğu için ‘yakışıklı, iyi fizikli, güçlü, çalışkan, çabalayan, ataerkil, milliyetçi gibi sonuçlar geldi.”





Anahtar Kelimeler:
İkbal Yiğitalp AtikIş KadınıLaundry
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTO Başkanı Adnan Saka'ya FETÖ gözaltısı
ALTO Başkanı Adnan Saka'ya FETÖ gözaltısı
CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi açıldı
CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi açıldı
4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam
4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam
Kuveyt Türk'ten 400 milyon TL sermaye artırımı
Kuveyt Türk'ten 400 milyon TL sermaye artırımı
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 33 bini aştı
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 33 bini aştı
'Zaman geçiyor ama biz hep 31 Mart 2015'teyiz'
'Zaman geçiyor ama biz hep 31 Mart 2015'teyiz'
'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'
'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim