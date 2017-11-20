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Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı

- Otokar, Sakarya'daki fabrikasında "Endüstri 4.0'ın Türkiye Sanayisine Etkisi" başlığıyla bir panel düzenledi

Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı

- Otokar, Sakarya'daki fabrikasında "Endüstri 4.0'ın Türkiye Sanayisine Etkisi" başlığıyla bir panel düzenledi

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:20
Otokar, Endüstri 4.0'ın Türkiye'ye etkisini masaya yatırdı

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Sakarya'daki fabrikasında "Endüstri 4.0'ın Türkiye Sanayisine Etkisi" başlığıyla bir panel düzenledi.

Otomotiv ve savunma sanayisi şirketi Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 4'üncü sanayi devrimi olarak adlandırılan "Endüstri 4.0" için önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında gerçekleştirilen "Endüstri 4.0'ın Türkiye Sanayisine Etkisi" başlıklı panele, alanında lider şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Otokar Üretim ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Lideri Ali Rıza Alptekin, moderatörlüğünü yaptığı panelde, Endüstri 4.0'ın tam olarak hayata geçmesi ve yaygınlaşmasıyla oluşacak etkinin tüm sektörlerin iş yapış biçimini temelden değiştireceğini ifade etti.

Endüstri 4.0 sürecinde takipçi konumda olan Türkiye'nin çok daha hızlı yol alması gerektiğini belirten Alptekin, dijital dönüşümde insan kaynağının rolüne dikkati çekti.

Otokar olarak bu değişimde de fark yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Alptekin, dijital dönüşüm yol haritası için "Müşteriye Dokunan Dijital Kanallar", "Dijitalleşmiş Üretim ve Tedarik Zinciri", "Analitik Karar ve Pazarlama" ile "Dijital Ürünler ve Servisler" olmak üzere 4 ana alan belirlediklerini kaydetti.

Alptekin, bu alanlarda 2017 başından bu yana hayata geçirmeye karar verdikleri 15 projenin 6'sının tamamlandığını, 6'sının devam ettiğini, 3'üne de 2018 yılında başlamayı hedeflediklerini bildirdi.


- "Dönüşümün ana odağı müşteri"


Koç Holding Dijital Dönüşüm Lideri Murad Ardaç ise yeni sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0'ın dünyada bir yarış haline geldiğini belirterek, bu modelin odağında esnek ve kişiselleştirilmiş üretimin, yani müşterinin bulunduğunu ifade etti.

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün 2015 yılı sonunda Koç Topluluğu'nun önceliği ve ana teması haline geldiğini aktaran Ardaç, "Endüstri 4.0, ürün ve hizmet tasarımından, satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri içeren, bu adımları birbirine daha fazla bağlayan ve hızlı geri bildirimlerle müşteriye daha iyi hizmet vermeyi sağlayan çok kapsamlı bir konu. Bu sürecin başında ve hedefinde müşteri var." yorumunu yaptı.

Murad Ardaç, Koç Topluluğu genelinde tüm alanlarda dijital dönüşüm çalışmalarının sistematik olarak devam ettiğini belirtti.


- "Hedef, müşterilere hızlı cevap verebilmek"


Arçelik Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa Esenlik de Arçelik'in satış, dağıtım, servis alanlarında dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü, ilk etapta televizyonların dijital dönüşümü için merkez kurulduğunu, cihazların birbiri ile haberleşmeleri için kendi protokollerini hazırladıklarını anlattı.

Şirketin, nesnelerin interneti konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Esenlik, şunları kaydetti:

"Endüstri 4.0 için etkin bir süreç yönetimi sergiliyoruz. Temel hedefimiz, operasyonel verimliliği optimize etmek ve müşteri isteklerine hızlı cevap verebilmek. Sağlıklı verilerin toplanması için satış, pazarlama, tasarım, fabrika, tasarım birimleri ile projemiz devam ediyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki operasyonlarda ortak yazılım ve donanım kullanılması için çalışmalar yürütürken, iki büyük atölyeyi devreye aldık. Atölye 4.0, Arçelik teknolojilerinin içselleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor ve sanal ortamda otomasyon çalışmaları geliştiriyor. Garaj'da ise ileri teknolojiler, data ve analitik program çalışmaları yürütülüyor."


- "Dönüşüme tüm birimler dahil edilmeli"


Ford Otosan Dijital Dönüşüm Üst Yöneticisi (CDO) Hayriye Karadeniz de Ford Otosan vizyonunun sanayideki dönüşüm göz önünde bulundurarak değiştirildiğini belirterek, müşteri, çalışan ve iş ortakları tercihinde en değerli şirket olmak için yeni bir vizyonla yola çıktıklarını dile getirdi.

Ford Otosan'da dijital dönüşümü her birimde başlattıklarını aktaran Karadeniz, "Dijital dönüşüm bir orkestra şefi edasıyla ele alınmalı. Tüm birimler dahil edilmeli, herkes birbirinden öğrenmeli, ortak akılda hareket edilmeli, sahiplenmeli. Çalışmalarımız arasında fabrikamızda nesnelerin interneti (IoT) platformu kurmaya çalışıyoruz. İlk kez bu kadar veri üretecek platform bizde toplanıyor. Üretimin gereksinimlerini gözeterek, hat durmadan bilgi teknolojileri süreçlerini akıllıca entegre ediyoruz. Verilerin güvenli bir şekilde korunması, tüm birimlerin birbiri ile konuşması, toplanan verilerin doğru okunarak en iyi kararların verilmesi için uzun soluklu bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye hızlı hareket ederse avantaj sağlayacak"

McKinsey&Company Ortağı Mehmet Başer de Endüstri 4.0 konusunda Türkiye'nin geride kalmadığına, ülkede bu alana ilgi duyan, yatırım yapmak isteyen sermayedarlar bulunduğuna işaret etti.

Başer, "Bu noktada avantajlı konuma geçebilmemiz, teknoloji ihracatı yapabilmemiz için ileri teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Hızlı hareket edersek, Endüstri 4.0, Türkiye'ye farklı açılardan rekabet avantajı sağlayacak." görüşlerini aktardı.

KUKA Ülke Müdürü Kağan Abidin ise dönüşümle birlikte iş dünyasına kazandırılacak yeniliklerin ve robotların çalışanların yerini almayacağını belirterek, makine, robot, çalışan etkileşiminin çalışanlarda yeni yetenekleri açığa çıkaracağını kaydetti.

Rockwell Automation Ülke Direktörü Cenk Ceylan da Endüstri 4.0 ile birlikte şirketlerde birikecek verinin nasıl işleneceğinin önemli olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Endüstri 4.0Otokar
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