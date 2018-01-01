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Otomobil içinde ilişki sonu oldu

 Rusya'da iki genç otomobil içinde cinsel ilişkiye girdiler.

Otomobil içinde ilişki sonu oldu

 Rusya'da iki genç otomobil içinde cinsel ilişkiye girdiler.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
Otomobil içinde ilişki sonu oldu

Otomobil içinde ilişki sonu oldu

   Rusya'da iki genç otomobil içinde cinsel ilişkiye girdiler.Rusya'da yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle garaj içerisindeki otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız, otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenip öldü.Rusya'da akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız öğrenci egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Rusya'da 15 yaşındaki Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken yolda 22 yaşındaki araba yarışçısı Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, Alena'yı evinin garajına götürdü.Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilin içerisinde cinsel ilişkiye girdi. Artyom, içeriyi sıcak tutumak için garajın kapısını kapattı. Sıcaklığı arttırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Bu sırada otomobilden çıkan egzoz gazı 15 yaşındaki Alena'yı zehirledi.Genç kızın bayılması üzerine, partneri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Artyom Dorogov, ölüme sebebiyet vermek ve 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçlarından hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil IçindeCinsel İlişki
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