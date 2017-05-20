Otomobilde kafa çektiler, yolun ortasında uyuyup kaldılar

VATANDAŞLAR UYANDIRAMADI! OTOMOBİL YOL ORTASINDA KALDI

OTOMOBİL İLE BİRLİKTE KENARA ÇEKİLDİLER

Gece yarısı alkol alarak direksiyon başına geçen iki kafadar, yolun ortasında araç içinde sızıp kaldı. Trafiğin kilitlenmesine neden olan iki kişiyi vatandaşlar uyandıramayınca polis çağırdı.Denizli'de, aşırı alkol alan iki kişi direksiyon başında sızıp kalınca, polis çağırıldı. Polis ekipleri, trafikteki tehlikeyi ortadan kaldırmak için otomobili içinde uyuyan iki kişi ile birlikte kenara çektiDenizli'de, aşırı alkol alan iki kişi direksiyon başında sızıp kalınca, polisi harekete geçirdi. Şahıslardan birisi aşırı alkolün etkisiyle ayağını arabanın camında dışarı çıkarıp uyudu, diğeri direksiyon başında başında sızdı. Şahısların trafiği tehlikeye attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre ilginç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi'nde meydana geldi. Asmalıevler Mahallesi'nde sabah yol ortasında otomobilin içinde uyuyan 2 kişiyi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Gece aşırı alkol alıp aracın içinde yolun ortasında kaldılar. 2 şahıstan biri ayağını dışarıya çıkartarak uyudu.Kimliği belirsiz kişiler, araç içinde sızınca kullandıkları otomobil Eski Acıpayam yolunda kaldı. Yol ortasında kalan otomobili bazı sürücüler korna çalarak uyarmaya çalıştı, ancak bir ses çıkmayınca yoluna devam etti. Bazı sürücüler ise, durumu merak edip araç içinde sızan iki kişiyi uyandırmaya çalıştı. Yolun ortasında otomobille birlikte yaklaşık 20 dakika kalan iki kişiyi vatandaşlar uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı ve durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, trafikteki tehlikeyi ortadan kaldırmak için, otomobili içinde uyuyan iki kişi ile birlikte kenara çekti.Polisi sabahın erken saatlerinde harekete geçiren olayda ekipler, yaklaşık bir buçuk saat araç içinde sızan şahısları uyandırmaya çalıştı. Şahıslar uyandırılınca hastaneye kaldırıldı.