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Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından Ovit Dağı geçidi çığ riski nedeniyle kapatılırken, yapım çalışmaları süren Ovit Tüneli'nin sağ tüpü ulaşıma kontrollü açıldı.

Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Rize'de etkili olan kar yağışının ardından Ovit Dağı geçidi çığ riski nedeniyle kapatılırken, yapım çalışmaları süren Ovit Tüneli'nin sağ tüpü ulaşıma kontrollü açıldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

RİZE (AA) - Rize-Erzurum karayolu Ovit Dağı geçidi çığ tehlikesi nedeniyle kapatılırken, güzergahta ulaşım Ovit Tüneli'nden tek yönlü sağlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı'nda, kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kar yağışının ardından bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı Ovit Dağı geçidi, tipinin etkisini artırması ve çığ riski sebebiyle kapatıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı zirvede Karayolları ekipleri, bir süre yürüttükleri kar temizleme çalışmasına çığ riskinden dolayı ara verdi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle yetkililer, yaptıkları görüşmelerin ardından yapım çalışmalarının sürdüğü Ovit Tüneli sağ tüpünü kontrollü olarak ulaşıma açtı. Gelen araçlar yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra eskort eşliğinde karşı yöne geçiriliyor. Araçların geçişi sırasında tünel tek yön olarak kullanılıyor.

Orhan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez tüneli kullandığını belirterek, yarım saatte Erzurum tarafından Rize'ye geçtiğini kaydetti.

Muhammet Ali Bilgin de "Bu aylarda Ovit Dağı'nı aşmak mümkün değil. Bu hava şartlarında tünelden geçeceğiz. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlar büyük bir zahmetten kurtuldu. Gerçekten çok büyük bir kolaylık oldu. İnşallah ikinci tüp de en kısa sürede hizmete girer." dedi.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı

Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıOvit Dağı TüneliTürkiyeUlaşım
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