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27 Haziran 2017 Salı 06:38

Oyuncularımı Kutluyorum

A milli kadın basketbol takımı baş antrenörü Ekrem Memnun Letonya karşısında elde ettikleri galibiyete ilişkin olarak Avrupa beşinciliğini elde ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Oyuncularımı Kutluyorum
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A milli kadın basketbol takımı baş antrenörü Ekrem Memnun Letonya karşısında elde ettikleri galibiyete ilişkin olarak Avrupa beşinciliğini elde ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Letonya karşısında 72-63 lük skorla salondan galip ayrılan A milli basketbol takımında koç Ekrem Memnun maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa basketbol şampiyonasına madalya hedefiyle geldiklerini belirten Ekrem Memnun “Yunanistan karşısında sergilediğimiz 12 dakikalık kötü oyun sonucunda klasman maçları oynamak zorunda kaldık. Neyse ki oynadığımız klasman maçlarını kazanarak Dünya şampiyonasına katılma hakkını elde ettik ve hedefimize ulaşmış olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonra önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız” dedi.

Bu turnuvada şans verdiği genç oyuncuların performansıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ekrem Memnun “Onların daha çok katkı sağlaması gerekiyor. Takım olarak boy dezavantajımız var. Bunu parkede daha agresif oynayarak gidermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon ligde her takımın ilk beşinde 2 Türk oyuncu yer alacak. Böylece basketbolcularımız daha da gelişecek. Geçtiğimiz sezon bu sayı sadece 1 idi. Bu oyuncuların gelişimini olumsuz etkiledi. Özellikle genç oyuncularımızın kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

A milli kadın basketbol takımı oyuncularından Işıl Alben turnuva öncesi buraya en azından ilk 5 içinde yer almayı hedefleyerek geldiklerini belirtti.
Takımın dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığını ve bu yüzden mutlu olduklarını dile getiren Işıl Alben “Turnuvaya gelirken öncelikli hedefimiz Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Çeyrek final eşleşmesinde Yunanistan karşısında kötü bir performans gösterdiklerini kaydeden Işıl “O performansı bir kenara koyarsak harika bir şampiyona geçirdik. Bizim için en kritik maçta önemli hatalar yaptık. Bu durumdan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzde Dünya Şampiyonası’na hazırlanmak için 1 yıl var. Orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu. En yüksek oranlar ile bahis yapabileceğiniz tüm yabancı bahis siteleri listesi burada.

Kaynak: bahisnerde.org
 
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