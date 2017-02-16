Özel Anaokulu ve Eğitim Kalitesi

Anaokulu Sisteminin Temel Amaçları
Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine olumlu katkılar sağlamakla birlikte sağlıklarının korunması için de gerekli önlemleri almak anaokullarının baş görevidir. Özel anaokulu ile çocuğunuz fiziksel yapısını da daha etkili şekilde kullanır. Duygusal güvenin oluşturulması, kas gelişim sistemine katkı sağlanması ve etkili bir sevgi anlayışının aşılanması, anaokullarının çocuklara verdiği önemli görevler arasında sayılır.
Anaokulunun Çocuklara Kazandırdıkları Nelerdir?
Çocuğunuz ilk olarak anaokuluna gitmeye başladığı an itibari ile kendine karşı da olumlu bir tavır içine girer. Sağlıklı bir şekilde sosyalleşir. Sosyal çevreyi daha iyi gözlemleyebileceği gibi kültürel değerlerini de koruma alışkanlığı anaokulu eğitiminde kazanır. Sağlıklı kişilik değişikliklerine katkı sağlayan özel anaokulu sistemi ile çocuklarınızın benlik kavramı da gelişir.
Özel Anaokulu ve Çocuklar Üzerindeki Önemi
Çocuklar anaokulu sürecinde kendilerini rahatça ifade edebilecekler. Bağımsızlık duyguları gelişeceği gibi öz denetimlerini sağlayabilecekler. El becerilerinin yanı sıra öğrenme becerileri de artacak. Yaratıcılık yeteneklerini gelişecek olan çocuklarda akıl yürütme yetkisi de hızlanacak. Anaokulu sisteminin temel amacı çocuklarınızı geleceğe daha iyi hazırlamak ve tüm okul hayatı boyunca başarılı bir genç olmasına katkı sağlamaktır. Arkadaşları ile grup aktiviteleri içinde olması çocuklarınızı daha sosyal birey haline getirir.
Özel Ceceli Okulları ile çocuklarınız okul öncesi eğitim sürecine uzman eğitim kadrosu eşliğinde temelden hazırlanacaklar. http://www.ceceli.k12.tr/ ile çocuklarınızı daha rahat gözlemleyebileceksiniz.Anaokulu öğretmenleri düzenli olarak veliler ile çocukları hakkında işbirliği içinde olacaklar. Evrensel değerlere önem veren ve çocukları bilinçli şekilde hayata hazırlayan özel anaokulu sistemi ile çocuklarınızın başarısını artıracaksınız. Kaliteli eğitim anlayışı içinde yetişecek olan çocuklarınız, geleceğe daha güvenli bakış açısı ile yaklaşacaklardır.