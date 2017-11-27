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'Özel Eğitim Programları' askıya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Özel Eğitim Program taslakları askıya çıkarıldı.

'Özel Eğitim Programları' askıya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Özel Eğitim Program taslakları askıya çıkarıldı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 23:55
'Özel Eğitim Programları' askıya çıkarıldı

ANKARA(AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulanan erken çocukluk özel eğitim programı, okul öncesi özel eğitim programı, Özel Eğitim Uygulama Merkezi birinci ve ikinci kademe ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi üçüncü kademesinde verilen derslerin öğretim programları yeniden hazırlandı.

Görme engelliler ilkokullarında "Oyun-Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket" ve görme engelliler ortaokullarında öğretilen "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" dersi ile görme engelli öğrencilerin devam ettiği Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" derslerinin taslak öğretim programları da askıya çıkarıldı.

Öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmak üzere hazırlanan taslaklar, "http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx" adresinde 10 Aralık saat 18.00'a kadar askıda kalacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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Türkiye
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