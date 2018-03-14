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Özgürlüğüne kavuşan Raco'da huzur hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) teröristlerden temizlediği, Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezinde halk evlerine dönmeye başladı.

Özgürlüğüne kavuşan Raco'da huzur hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) teröristlerden temizlediği, Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezinde halk evlerine dönmeye başladı.

14 Mart 2018 Çarşamba 13:40
Özgürlüğüne kavuşan Raco'da huzur hakim

AFRİN (AA) - HALİL FİDAN/BEHÇET ALKAN - TSK'nin 20 Ocak'ta hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere ÖSO desteğiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında kısa süre önce teröristlerden temizlenen ve örgütün ciddi yığınak yapıp, direniş gösterdiği yerler arasında bulunan Raco beldesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Teröristlerin bazı evlere zarar verdiği beldede binaların büyük bölümünün kullanıma hazır olduğu belirlendi. ÖSO mensuplarınca güvenliği sağlanan ve huzurun hakim olduğu yerleşim yerinde bazı Suriyeliler evlerine dönmeye başladı.

Raco'nun terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmasının ardından evlerini görmeye gelen 18 yaşındaki Abdülkerim Meri, AA muhabirine, burada doğup büyüdüğünü ve ailesinin zulümden kaçarak yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından geçen yıl terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a döndüklerini belirten Meri, artık memleketlerine gelmek istediklerini ifade etti.

Ailesinden önce evin durumunu görmek için yakınlarıyla Raco'ya geldiklerini dile getiren Meri, şunları kaydetti:

"Savaş ve zulüm nedeniyle yıllardır gurbetteyiz. Geçen yıl bir nebze olsun vatanımızda olmak için Cerablus'a geldik. Küçük kardeşlerim orada okula gitti ve akrabalarımızla bir araya geldik. Türkiye bu operasyonu başlatınca evimize döneceğimiz günlerin hayalini kurmaya başladık. Raco'nun özgürleştiğini öğrenince bazı yakınlarımla buranın durumunu görmeye geldik. Teröristler izinsizce evimize yerleşmiş, bir duvarında delik oluşturup, başka binalara geçmişler. Ama çok şükür genel olarak bir sıkıntı yok. Kısa süre içinde toparlanacağımızı düşünüyorum. ÖSO'nun desteğiyle evi temizlemeye çalışıyorum. İnşallah en yakın zamanda ailem ve diğer komşularım buraya gelmeye başlar."

"İnsanları en güzel şekilde karşılıyoruz"

ÖSO komutanlarından Muanned el Şimali ise birçok yerleşim yeri gibi Raco'yu da TSK'nin desteğiyle özgürleştirdiklerini, bundan sonra Afrin ilçe merkezini de aynı şekilde teröristlerden arındıracaklarını ifade etti.

Haberi alan belde halkının dönmeye başladığını anlatan Şimali, "Gelen insanları en güzel şekilde karşılıyoruz. Tabii güvenliği de elden bırakmıyoruz. Çünkü teröristlerin nasıl geleceği belli olmaz. Biz insanlara şunu söylüyoruz. Kürt, Arap, Türkmen, Hristiyan fark etmez terörist olmayan herkese kapımız açık. Hepsi bizim kardeşimiz, yıllarca birlikte yaşadık, zaten insanlar bunun bildikleri için buraya dönüyor. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için de çalışıyoruz." diye konuştu.

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