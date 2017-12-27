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Özhaseki: Tuzla'da şu an için korkulacak bir şey yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku ile ilgili "Şu an için korkulacak bir şey yok." dedi.

Özhaseki: Tuzla'da şu an için korkulacak bir şey yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku ile ilgili "Şu an için korkulacak bir şey yok." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:36
Özhaseki: Tuzla'da şu an için korkulacak bir şey yok

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin, "Şu anda korkulacak bir şey yok." dedi.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılan Bakan Özhaseki, basın mensuplarının Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan kokuya ilişkin sorularını cevapladı.

Bir soru üzerine Özhaseki, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Hatta bunun ulaşabileceği yerlerdeki, dışarıya çıkacağı yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip çalışmaları ona göre sürdürüyor arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

"Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku konusunda soruşturmada gelinen son durum nedir? Bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Olay ilk duyulduğu andan itibaren bakanlık olarak harekete geçtik. Bu konu bizi çok yakından ilgilendiren ve birebir takip etmemiz gereken bir konu. Şu anda maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu hangi araçlarla taşındı, bunu hangi firma buraya gönderdi, bunların tespiti yapılmaya çalışılıyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması, kalıcı bir rahatsızlık oluşturacak bir hastalığın meydana çıkmamış olması sevindirici tarafı, ancak bu tür bir kirliliğe sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Türkiye'de ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, az da olsa sayısı üretim yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayan, ufak tefek masraflardan kaçmak için açgözlülük yaparak bu çirkinlikleri yaşatanlar da var. Aslında birçok sanayi tesislerinde, organize sanayilerde arıtma tesisleri çok güzel çalışıyor."

"7/24 izleme standartları var"

Tehlikeli atık vasfı içinde bulunan yerlerde 7/24 izleme standartları bulunduğunu belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"600'den fazla tehlikeli atık dışarıya verdiğine inandığımız kuruluşların bacalarından, filtre sistemlerinden, deşarjlarından vesairesinden devamlı takip halindeyiz ama arada da gözden kaçan, bunun gibi dışarıda vatandaşı rahatsız edecek, çevreyi kirletecek birtakım fiilleri işleyen de var. Bunların karşısında cezalarımız da ağır aslında. En hafif ceza 637 milyardan başlıyor, 3 misline kadar çıkıyor. Tabii bu cezai müeyyideler uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir. Olayı savcılıklarımız da soruşturuyor. Onlar da kendileri ve Türk ceza hukuku açısından açılabilecek davaları takip edeceklerdir ama bizi ilgilendiren tarafı işin çevreyi kirletme hususu, insanları rahatsız etme hususu ve oluşturduğu çevre kirliliği. Biz bu açıdan sıkı takipteyiz."

"Soruşturmaya ilişkin gözaltı var mı?" sorusuna Özhaseki, "Şu anda oradaki maddenin ne olduğu tespit edildi, ismi konuldu. Elbette şimdi soruşturma biraz daraltılıp bunu kim kullanıyor, hangi araçlarla taşıdılar? Bu tespit edilecek, o tespit edildiği zaman bununla ilgili işlemler başlayacak." yanıtını verdi.

Bakan Özhaseki, "Çevrenin kirliliği anlamında çalışma yapıldı mı?" sorusuna "Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler. Hatta bunun ulaşabileceği, dışarıya çıkacağı yerlerdeki tehlike ne olur diye onu da tespit edip, çalışmaları ona göre sürdürüyor arkadaşlarımız." karşılığını verdi.

Muhabir: Nurhan Çorlu, Andaç Hongur


Son Güncelleme: 27.12.2017 15:36
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiTuzlaTürkiye
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