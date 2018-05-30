Özyeğin Üniversitesi burs başvuruları 15 Haziran'a kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi'nin ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere destek olma hedefiyle başlattığı "Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı"nın 2018 yılı başvuruları 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Özyeğin Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitenin ekonomik koşulları ne olursa olsun her başarılı ve yetenekli öğrencinin dünya standartlarında bir eğitim alma hakkı bulunduğuna inanarak hayata geçirdiği Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı'nın 2018 başvuru süreci 15 Haziran'da sona erecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 20 bine girmeyi hedefleyen lise son sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği program kapsamında, bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler karşılıksız bir şekilde öğrenim ücretinden yüzde 100 muaf tutuluyor. Öğrenciler ayrıca, 9 ay süreyle kitap ve yemek gibi giderleri için aylık bin lira nakit destek alırken, üniversite kampüsü içerisindeki yurtlarda ücretsiz konaklama olanağı elde ediyor.

Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin başvurduğu programa "ozuburs.ozyegin.edu.tr" adresi üzerinden başvurulabiliyor. Program başvurusunu tamamlayıp, değerlendirmeye giren tüm öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilecek resmi tercih takvimi sona ermeden önce başvuru sonuçları hakkında bilgilendiriliyor.

Bağışçıların destekleriyle 2017-2018 akademik yılı itibarıyla 5 farklı coğrafi bölge, 16 farklı ilden toplam 69 öğrenci, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı bursiyeri olarak Özyeğin Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

- "Çok sayıda gencin tam burslu yararlanmasını amaçlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, üniversitenin kuruluşundan bu yana ülkenin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençler için erişilebilir olmaya öncelik verdiğini ifade etti.

Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen, araştırmaya öncelik veren üniversitenin olanaklarından daha çok sayıda gencin tam burslu olarak yararlanmasını amaçladıklarını aktaran Gençtürk, şunları kaydetti:

"Tüm illerimizden bursiyerlerimiz olması ve tüm başarılı öğrenciler için erişilebilir olma hedefiyle çalışıyoruz çünkü biliyoruz ki, başarılı ve yetenekli oldukları halde, maddi yetersizlikler nedeniyle uluslararası standartlarda tam donanımlı bir eğitim olanağına erişemeyen çok sayıda gencimiz var. “Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programımızı” bu düşüncelerle hayata geçirdik. Değerli bağışçılarımızla başlattığımız bu önemli sosyal girişime ülkemizin dört bir yanındaki eğitimcilerimizi destek olmaya davet ediyor ve başarılı öğrencileri yönlendirmelerini bekliyoruz."