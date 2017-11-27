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Pakistan'da hükümet ile protestocular uzlaştı

Pakistan'da seçim yasası değişikliğini protesto eden gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından göstericiler ile hükümet uzlaştı.

Pakistan'da hükümet ile protestocular uzlaştı

Pakistan'da seçim yasası değişikliğini protesto eden gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından göstericiler ile hükümet uzlaştı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:30
Pakistan'da hükümet ile protestocular uzlaştı

ANKARA (AA) - Pakistan'da seçim yasası değişikliğini protesto eden gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından göstericiler ile hükümet uzlaştı. Protestocuların istifasını istediği Adalet Bakanı Hamid Zahid görevinden ayrıldı.

Ülkede geçen ay seçim yasasında yapılan değişiklik üzerine 8 Kasım'da başlayan protestolar sonucu ortaya çıkan krizde, Adalet Bakanı Hamid istifasını sundu.

İstifanın ardından yerel basın, hükümet ve protestocu gruplar arasında sabah geç saatlere kadar süren görüşmelerde uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmada, protestocuların yasa değişikliğinden sorumlu gördükleri Hamid'in görevi bırakması, "Lebbeyk Ya Resullullah" hareketinin Hamid'i hedef alan bir fetva yayımlamaması, tutuklu göstericilerin serbest bırakılarak haklarında yasal işlem yapılmaması hususları karara bağlandı.

Anlaşmaya göre ayrıca, seçim yasasındaki değişikliğe ilişkin yürütülen soruşturma 30 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak.

"Lebbeyk Ya Resullullah" hareketi lideri Hüseyin Rizvi, uzlaşma sonrasında taraftarlarına eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu.

Pakistan hükümeti hafta sonunda 1'i polis 6 kişinin öldüğü, 250'den fazlasının yaralandığı protestoları kontrol edememesi üzerine ordudan polise yardım etmesini istemişti.

Ancak ordu, hükümetin sorunu barışçıl müzakerelerle çözüme kavuşturması gerektiğini yanıtını vermiş, ardından taraflar masaya oturmuştu.

Kadıyanilik tartışması

Pakistan seçim kanununda geçen ay yapılan düzenlemeyle milletvekili aday formlarında yer alan "Yemin ederim ki Hz. Muhammed son peygamberdir." ifadesi, "İnanıyorum ki Hz. Muhammed son peygamberdir." şeklinde değiştirilmişti.

Yasa değişikliğinin, Kadıyaniler (Ahmediler) adlı grubun seçimlere katılabilmesini amaçladığını iddia eden "Lebbeyk Ya Resullullah" hareketi ile bazı cemaatler, 8 Kasım’da protestolara başlamıştı.

1900 yılında kurulan Kadıyanilikte peygamberliğin Hz. Muhammed ile sonlanmadığına inanılıyor. Bu nedenle eski seçim kanununun Kadıyanilerin aktif siyasete girmesine engel olduğu belirtiliyor.

Hükümet ise yasa değişikliğinin Kadıyanilerin önünü açmak için yapılmadığını, sorunun bir ifade hatasından kaynaklandığını bildiriyor.

Muhabir: Mustafa Deveci

Anahtar Kelimeler:
DünyaİstifaPakistanProtes
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