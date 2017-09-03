Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
146.168
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4439
EURO
4.0575
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
A Milli Takım, Ukrayna'dan eli...
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'

Pakistan'dan Arakan tepkisi

Pakistan, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılardan derin endişe ve üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Pakistan'dan Arakan tepkisi

Pakistan, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılardan derin endişe ve üzüntü duyulduğunu bildirdi.

03 Eylül 2017 Pazar 15:56
Pakistan'dan Arakan tepkisi

KARAÇİ (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya genelindeki tüm Müslümanların haklarını koruma çizgisi çerçevesinde Pakistan'ın, Arakanlı Müslümanlarla dayanışma sağlanması ve haklarının korunması için başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere uluslararası toplumla çalışacağı kaydedildi.

Arakan'da son zamanlarda yaşanan olaylardan derin endişe ve üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Pakistan, yetkilileri katliam haberlerini araştırmaya, sorumlularını bulmaya ve Arakanlı Müslümanların haklarını korumak için gerekli önlemleri almaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 73 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Muhabir: Dildar Baykan

Anahtar Kelimeler:
ArakanArakanlı MüslümanlarDünyaPakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı'
'Bölünmüş yollar kazaları büyük ölçüde azalttı'
'Sakin Kent' yerli turistle bayram etti
'Sakin Kent' yerli turistle bayram etti
'BM Arakan sorununu çözmek için adımlar atmalı'
'BM Arakan sorununu çözmek için adımlar atmalı'
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Arakan çağrısı
30 ağaçla başladı 60 bin ağaçla ihracat yapıyor
30 ağaçla başladı 60 bin ağaçla ihracat yapıyor
Demba Ba'dan Arakan hassasiyeti
Demba Ba'dan Arakan hassasiyeti
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Penguenler ve timsahlar ziyaretçilerini bekliyor
Penguenler ve timsahlar ziyaretçilerini bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim