Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116710
ALTIN
162.794
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2689
EURO
4.7104
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De...
Quaresma'nın cezası belli oldu
Quaresma'nın cezası belli oldu
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

Papua Yeni Gine'nin Porgera şehrine 112 kilometre mesafede 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

Papua Yeni Gine'nin Porgera şehrine 112 kilometre mesafede 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

06 Mart 2018 Salı 20:37
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

WELLINGTON (AA) - Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Artçı depremlerin devam ettiği bölgede 5,1 ve 5 olan iki deprem daha yaşandığı belirtildi.

Depremin meydana geldiği bölgede nüfus yoğunluğunun az olduğu kaydedildi.

Porgera şehrine 89 kilometre mesafede 25 Şubat'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Mustafa Deveci

Anahtar Kelimeler:
DepremDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor
Mursi'yi ziyaret hakkı ertelendi
Mursi'yi ziyaret hakkı ertelendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim