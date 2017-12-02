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Paris'teki Apple mağazasına 'vergini öde' baskını

Apple'ın Paris'teki mağazasını işgal eden göstericiler, şirketin vergilerini ödemesi yönünde slogan atttı.

Paris'teki Apple mağazasına 'vergini öde' baskını

Apple'ın Paris'teki mağazasını işgal eden göstericiler, şirketin vergilerini ödemesi yönünde slogan atttı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 17:15
Paris'teki Apple mağazasına 'vergini öde' baskını

PARİS (AA) - Teknoloji devi Apple'ın Paris'teki mağazasını üç saat boyunca işgal eden göstericiler, şirketin vergilerini ödemesi yönünde slogan atıp mağaza girişini kapattı.

Apple'ın Paris'in turistik bölgesi Opera Meydanı'nda bulunan satış mağazası, Attac isimli sivil toplum örgütü üyelerince işgal edildi.

Öğle saatlerine doğru mağazaya giren yaklaşık 100 gösterici, "vergini öde" yazılı dövizleri mağaza içerisine astı. Mağazada bulunan bilgisayarların ekranlarına da "vergini öde" yazıları bulunan afişler yerleştiren grup, ABD merkezli şirketin 13 milyar avro tutarındaki vergi borcunu ödemesi çağrısında bulundu.

13 milyar avro tutarındaki dev çeki mağaza önünde sergileyen grup üyeleri, "Borcunu ödemezsen, tekrar geleceğiz." şeklinde slogan attı.

Apple Fransa yönetimi ile 15 gün içinde görüşme sözü aldıklarını belirten Attac Sözcüsü Aurelie Trouve, "Eğer bu görüşme gerçekleşmezse yıl sonuna kadar yeniden burada olacak ve daha farklı ve etkili bir eylemde bulunacağız." dedi.

Yaklaşık üç saat süren gösteri sırasında mağaza boşaltıldı ve müşterilerin giriş yapmasına izin verilmedi. Apple mağazalarının bulunduğu Fransa'nın 30 ayrı şehrinde de benzer gösteriler düzenlendiği açıklandı.

Avrupa Birliği, Birlik kurallarına aykırı olarak vergi indirimi sağlandığı gerekçesiyle, Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar avro geri ödeme yapması kararı almıştı.

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