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Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk oyun parkındaki kaydırakta ölü bulundu

Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk oyun parkındaki kaydırakta ölü bulundu

25 Kasım 2017 Cumartesi 22:12
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı

Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı


Denizli'de 5 yaşındaki çocuk oyun parkındaki kaydırakta ölü bulundu.

Denizli'de Oğuz Mahallesi Cami İmamı Mücahit Öz, tarladan geldiği sırada oyun parkında Mert Oğuz Çakır'ın kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde olduğunu fark edip yanına gitti. AA'nın haberine göre Öz, hemen poşeti Çakır'ın boynundan çıkarttı ve ardından çocuğu kendi otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İmam Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarladan döndüğü sırada parkta bir çocuk gördüğünü ve yanına gittiğini aktararak "Kaydırağın yanına gittiğimde Mert'in hareketsiz yattığını gördüm. Seslendim ama cevap vermedi. Boynuna dolanan naylon poşeti hemen çıkartım ve hastaneye götürdüm. Sonra acı haberi aldık." dedi.

Çakır'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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