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Pazarda kurduğu kütüphane ilgi odağı oldu

Özbekistan'da bir esnafın halk pazarındaki tezgahının yanındaki 12 metrekare alana kurduğu kütüphane, kısa zamanda kitapseverlerin tercih ettiği mekanlar arasına girdi.

Pazarda kurduğu kütüphane ilgi odağı oldu

Özbekistan'da bir esnafın halk pazarındaki tezgahının yanındaki 12 metrekare alana kurduğu kütüphane, kısa zamanda kitapseverlerin tercih ettiği mekanlar arasına girdi.

30 Mart 2018 Cuma 14:55
Pazarda kurduğu kütüphane ilgi odağı oldu

TAŞKENT - Bahtiyar Abdukerimov (AA) - Özbekistan'da bir esnafın halk pazarındaki tezgahının yanına kurduğu kütüphane, kısa zamanda kitapseverlerin tercih ettiği mekanlar arasına girdi.

Fergana iline bağlı Riştan ilçesindeki halk pazarında kış mevsiminde kömür soba, yaz aylarında da cam kavanoz satan 35 yaşındaki Dilşad Baltabayev, geçen yıl yaz aylarında 100 kitabın bulunduğu bir dolapla başlayan girişiminin gördüğü destekle kısa zamanda "Raşidani Halk Kütüphanesi" adını verdiği bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Çocuk yaşlardan itibaren ilçe pazarında çalıştığını, bu nedenle üniversiteyi okuyamadığını belirten Baltabayev, "Bu kütüphaneyi kurmaktaki hedefim, insanların daha fazla kitap okumasını sağlamak ve eğitimli olmalarına katkıda bulunmak." diye konuştu.

Facebook'ta paylaştığı fıkralarla ün kazanan Baltabayev, ilk olarak Riştan ilçe pazarındaki tezgahının yanına yerleştirdiği dolaptaki kitaplarla çevredekileri okumaya teşvik ettiğini kaydetti.

Hem tezgahtaki işini yaptığını hem de kütüphaneye gelenlerle ilgilendiğini dile getiren Baltabayev, geçen yıl ekim ayında kendi imkanlarının yanı sıra arkadaşları arasında topladığı parayla pazar yerinde 12 metrekare alana kurduğu kütüphaneyle insanların kitap okumalarına yardımcı olduğunu anlattı.

"Kütüphane milletvekili, siyasetçi, yazar, şair, bilimadamı, sanatçı ve diğer ünlü isimlerin de uğrak yeri oldu"

Sosyal paylaşım sitelerinde insanların desteğiyle büyük ilgi gören kütüphanedeki kitap sayısının kısa zamanda bin 500'e ulaştığını söyleyen Baltabayev, yurt dışındaki Özbeklerin de kitap desteğinde bulunduğunu ifade etti.

Pazara uğrayanların en beğendiği mekanın kütüphane olduğunu belirten Baltabayev, "7'den 70'e her kesimden okurun kitap okumak için geldiği kütüphane milletvekili, siyasetçi, yazar, şair, bilimadamı, sanatçı ve diğer ünlü isimlerin de uğrak yeri oldu." dedi.

Kütüphaneyi pazar yerinde kurarak kitapları insanların ayaklarına getirdiğini ifade eden Baltabayev, büyük bölümü lise öğrencisi olan okurların dünya edebiyatı ve dini içerikli kitaplara daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kütüphanesinde Türk yazarlarının kitapları da bulunuyor

Kütüphane hakkında bilgi edinen yabancıların da bölgeye gelerek kütüphanesini ziyaret ettiğini söyleyen Baltabayev, bir Endonezyalının kütüphanede "Endonezya Halk Masalları" kitabını görünce çok şaşırdığını anımsattı. Baltabayev, her dilden kitabın bulunduğu kütüphanesinde başta Reşat Nuri Gültekin olmak üzere Türk yazarların da kitaplarının bulunduğunu ifade ederek, "Kütüphanede sadece bir tane bulunan 'Türkçe Öğretim' kitabı elden ele dolaşıyor. İsteyeni çok, yetiştiremiyorum. Keşke bu kitaptan daha fazla olsa." ifadelerini kullandı.

"Kurduğum kütüphane beni ülkeye tanıttı"

Herhangi bir maddi menfaat gütmeden kurduğu kütüphanenin pazardaki ticaretine engel olmadığını, temizlik de dahil olmak üzere kütüphaneyle ilgili tüm işlerin ailesince yapıldığını anlatan Baltabayev, "Kütüphane, diğer hayırseverler için bir örnek oldu. Ben insanlara kitabı sevdirmek isterken, kurduğum kütüphane beni ülkeye tanıttı." dedi.

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