Pegasus Kurban Bayramında tercih edilen destinasyonları açıkladı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları'nca, Kurban Bayramı tatilinde yolculuk için yurt içinde Antalya, İzmir, Bodrum, Adana ve Trabzon'un, yurt dışında Avrupa ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tercih edildiği bildirildi.
Kurban Bayramını yurt içinde geçiren yolcuların bu yıl en çok tercih ettiği uçuş noktaları Antalya, İzmir, Bodrum, Adana ve Trabzon oldu. Kurban Bayramını yurt dışında geçiren yolcular ise en çok İtalya, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan’ı tercih etti.