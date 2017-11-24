"Pendik, gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge"

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Pendik hattının, üç yılda 3 milyar dolarlık yatırımla en dikkati çeken bölgeler arasında yer aldığını belirterek, bölgenin gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çektiğini ifade etti.

İnsay Yapı tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çulhalık, nitelikli ve yatırım potansiyeli yüksek konut projelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pendik'in, gayrimenkul yatırımları açısından İstanbul'un parlayan yıldızı haline gelen bölgeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Çulhalık, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanı sıra bölgede ulaşımı kolay hale getiren yeni bağlantı yolları sayesinde Pendik'te; bir yandan arsa stokları erirken, bir yandan da değerli konut projelerinin yükseldiğini aktararak, "Değerleme raporları, inşaat sektörünün İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki yeni genişleme bölgesinin Pendik hattı olduğunu ortaya koyuyor. Bunda da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş trafiğinin artmasının, sanayi bölgelerine yakın konumunun, eğitim kurumlarına yakınlığının katkısı bulunuyor." bilgisini verdi.

Pendik'in kısa sayılacak bir zaman diliminde İstanbul'un önde gelen merkezlerinden biri haline gelerek yatırımcıların markajına girdiğine dikkati çeken Çulhalık, bölgedeki konut dokusunun genel olarak site içerisinde güvenlikli ve sosyal imkanları olan projeler şeklinde olmasının da bölgeye yatırımı cazip getirdiğini söyledi.

İlçede her gelir grubu için tercih edilebilir nitelikte konut stoku bulunduğuna işaret eden Çulhalık, bölgenin lüks villa projelerinden sosyal olanaklara sahip nitelikli ucuz konutlara kadar farklı gelir gruplarına hitap eden projelere ev sahipliği yaptığını ifade etti.





- "Projenin teslim tarihi; Haziran 2018"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Çulhalık, gördükleri bu potansiyel nedeniyle bölgede yatırım yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölge ciddi yatırım alıyor. Son üç yılda yaklaşık 6 milyon metrekarelik inşaat ruhsatı verildi, bu da konut, ticaret ve hizmet sektöründe 3 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Pendik, gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge. Havaalanı, Teknopark ve bir çok üniversitenin bölgede olması kiralık dairelerin boş kalma sürelerini kısaltıyor. Bölge, ulaşım açısından mülklerin değerine olumlu yönde etki ediyor. Biz de bu potansiyelin içinde olmak istedik ve 'Ondörtüç Pendik' projesini hayata geçirdik. Projenin teslim tarihini ilk planladığımız tarih olan Aralık 2018'den 6 ay öne çekerek Haziran 2018 olarak revize ettik.

Hem birikimini değerlendirmek hem de oturmak için projemize gelen müşterilerimize özel bir kampanya da yapıyoruz. 'Ondörtüç Pendik'; 'bugün al, teslimde ödemeye başla' sloganıyla satışa devam ediyor. Buna göre; yüzde 5 peşinatın ardından, banka kredisine uygun taksitler, teslimat sonrası Temmuz 2018'de ödemeye başlanabilecek. Ayrıca kendi bünyemizde 20 aya kadar vade imkanı sunarken, kişiye özel ödeme planıyla da ayrıca kolaylık sağlıyoruz."