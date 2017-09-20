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Pentagon'dan Deyrizor açıklaması

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Galloway PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin Deyrizor ilinde ilerlemeye devam ettiğini doğruladı.

Pentagon'dan Deyrizor açıklaması

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Galloway PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin Deyrizor ilinde ilerlemeye devam ettiğini doğruladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:06
Pentagon'dan Deyrizor açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye’nin Deyrizor ilinde ilerleyişini sürdürdüğünü, kentteki Suriye rejimi güçlerinin ise Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini teyit etti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Beşşar Esed rejiminin Rusya’nın hava desteği ile Deyrizor kentinden Fırat Nehri’nin doğusuna geçtiğini ifade etti.

Deyrizor'un Irak sınırına bağlandığı bölgeyi hangi grubun almasını beklediklerine yönelik soruya Binbaşı Galloway, "Gelecekteki askeri operasyonlarla ilgili spekülasyon yapmam uygun olmaz. Ruslar ve Suriye rejimi, Suriye Demokratik Güçlerinin Habur vadisinin 500 kilometrekare alanını (DEAŞ’tan) temizlediği Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusuna geçti." cevabını verdi.

Galloway, Rusya’nın Deyrizor yakınlarında Suriye rejimine bağlı kuvvetlere hava desteği verdiğini aktarırken, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun ve müttefikleri SDG’nin, Rusya ile ABD arasında yapılan ayrışma mutabakatına bağlı olduğunu dile getirdi.

Deyrizor civarında da ABD ile Rusya arasında ayrışma mutabakatı bulunduğunu ve şehir merkezine rejimin girdiği bilgisini paylaşan Galloway, SDG’nin kent civarındaki ilerleyişi hakkında ise "SDG, Deyrizor ilinde DEAŞ’a karşı temizlik operasyonlarına devam ederek 750 ila bin sivilin ana ikmal yolu boyunca Deyrizor’dan kuzeye kaçışına yardım etti." dedi.

ABD ile Rusya arasındaki ayrışma mutabakatı ilk olarak Suriye’nin güneyinde yer alan Tanif bölgesinde gündeme gelmişti.

Washington ile Moskova daha sonra Rakka’nın batısında yer alan Tabka beldesinden başlamak üzere Fırat Nehri'nin güneyinden Irak sınırına kadar uzanan bir ayrışma hattı üzerinde mutabakata varmıştı.

Diğer yandan, PKK/PYD terör örgütünün petrol zengini Deyrizor ilinde ilerleme isteği, söz konusu ayrışma mutabakatını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Rejim ile PKK/PYD Deyrizor'daki enerji kaynakları üzerine mücadele ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Rakka'da verdiği önemli kayıplardan sonra güçlerini Irak sınırına hakim Deyrizor'a kaydırmıştı.   DEAŞ'ın mağlubiyetinin yaklaşması, petrol zengini kent üzerindeki rekabeti artırıyor.   

Rusya'nın hava, İran'ın ise kara desteğini alan Esed rejimi güçleri, Humus çölünden ilerleyerek ay başında kent merkezindeki 3 yıllık DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.   

Diğer taraftan Deyrizor'da ABD destekli operasyonu 9 Eylül'de ilan eden PKK/PYD de rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya'nın pazar günü PKK/PYD'yi nehrin doğusundaki El Sina bölgesi yakınlarında vurduğu iddia edilmişti.  

Rus haber ajansı Ria'da ise terör örgütü PKK/PYD sözcülerinden Talal Salu'nun "rejimin nehrin doğusuna geçmesi halinde çatışacakları" yönündeki ifadeleri yer almıştı.

Suriye'nin en büyük petrol sahaları Fırat'ın doğusunda

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.  

  İran'ın "büyük planı" için kilit nokta

  Suriye rejimi, Deyrizor operasyonunda Rusya'nın yanı sıra İran'dan da destek görüyor.   Rejim saflarında yaklaşık yüzde 40 oranında İran'ın eğittiği milis yer alıyor ancak İran'ın Deyrizor planı daha geniş perspektife dayanıyor.

  Bağdat yönetimine bağlı İran destekli Haşdi Şabi güçleri, Deyrizor'un batısında Irak tarafında Musul'da konuşlu durumda.   

Deyrizor'daki İran destekli milislerin ilerleyerek Musul'daki Haşdi Şabi'nin güçleriyle birleşmesi durumunda İran için stratejik bir proje hayata geçecek.

Böylece İran'a, Irak üzerinden Suriye ve Akdeniz’e çıkış yolu açılacak.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
ABDDEAŞDeyrizorDünyaPYD/PKKSDG
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