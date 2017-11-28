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Pentagon’dan Kuzey Kore füze açıklaması

Pentagon sözcüsü Albay Manning, "Doğu yakası saatiyle yaklaşık 13.30'da Kuzey Kore'nin muhtemel bir füze denemesi yaptığını tespit ettik." dedi.

Pentagon’dan Kuzey Kore füze açıklaması

Pentagon sözcüsü Albay Manning, "Doğu yakası saatiyle yaklaşık 13.30'da Kuzey Kore'nin muhtemel bir füze denemesi yaptığını tespit ettik." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 23:03
Pentagon’dan Kuzey Kore füze açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kuzey Kore'nin, bir füze denemesi daha yaptığını belirledi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Doğu yakası saatiyle yaklaşık 13.30’da Kuzey Kore’nin muhtemel bir füze denemesi yaptığını tespit ettik. Durumu değerlendirme sürecindeyiz. Daha sonra hazırlandığında detayları paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise ABD Başkanı Donald Trump’ın füze denemesi ile ilgili bilgilendirildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kore Genelkurmay Başkanlığına dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin 75 gün aradan sonra füze denemesini Pyongyang’ın kuzeyinde gerçekleştirdiğini, "tanımlanamayan balistik füzenin" Doğu Denizi'nin Pyongyang açıklarına düştüğünü kaydetti.

Kuzey Kore'nin füze denemesine karşılık Güney Kore ordusunun da yaklaşık aynı saatlerde güdümlü füze ateşi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kuzey Kore en son denemeyi 15 Eylül’de orta ölçekli balistik füze fırlatarak yapmıştı.

Muhabir: Kasım İleri

Anahtar Kelimeler:
DünyaKuzey KorePentagon
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