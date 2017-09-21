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PES 2018 ve NBA 2K18 Türk Telekom Playstore'da

- Futbol ve basketbol yıldızlarını oyun tutkularıyla buluşturan PES 2018 ve NBA 2K18, avantajlı satın alma seçenekleri ve özel fiyatlarıyla tüm dünyayla aynı anda Türk Telekom Playstore'da satışa sunuldu

PES 2018 ve NBA 2K18 Türk Telekom Playstore'da

- Futbol ve basketbol yıldızlarını oyun tutkularıyla buluşturan PES 2018 ve NBA 2K18, avantajlı satın alma seçenekleri ve özel fiyatlarıyla tüm dünyayla aynı anda Türk Telekom Playstore'da satışa sunuldu

21 Eylül 2017 Perşembe 16:46
PES 2018 ve NBA 2K18 Türk Telekom Playstore'da

İSTANBUL (AA) - Futbol ve basketbol yıldızlarını oyun tutkularıyla buluşturan PES 2018 ve NBA 2K18, avantajlı satın alma seçenekleri ve özel fiyatlarıyla tüm dünyayla aynı anda Türk Telekom Playstore'da yerini aldı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, üst düzey grafik özellikleriyle gerçeklik hissini bir üst noktaya taşıyan NBA 2K18 ve PES 2018, Türk Telekom Playstore kanalıyla birbirinden özel fiyat ve taksit avantajlarıyla tüm oyunseverlere sunuldu.

Şirketin internet müşterileri, dünyanın en prestijli basketbol ligi olan NBA takımlarının yer aldığı NBA 2K18, Legend ve Legend Gold Edition versiyonları ile dünya futbol yıldızlarını bir araya getiren PES 2018'i, internet faturalarına 12 aya varan taksit seçenekleriyle Playstore'dan kolaylıkla satın alabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
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