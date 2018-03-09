Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116727
ALTIN
162.003
DOLAR
3.8205
STERLİN
5.2760
EURO
4.6971
Quaresma'nın cezası onandı
Quaresma'nın cezası onandı
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupaları
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Pelicans kulüp rekoruna koşuyor
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında
Medipol Başakşehir Alanya deplasmanında

Peugeot "En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek 73,5 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Peugeot...

Peugeot "En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek 73,5 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu. Peugeot...

09 Mart 2018 Cuma 12:54
Peugeot

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, Sikayetvar.com tarafından düzenlenen Achievement in Customer Excellence (ACE) Awards'ta en yakın rakibinin 14 puan önüne geçerek 73,5 puan ile otomotiv sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu.

Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, A.C.E Awards ile 19 sektörde "müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markalar" ödüllendiriliyor.

"Müşteri Deneyim Endeksi", Sikayetvar.com kullanıcılarına yapılan 400 bin anketten elde edilen veriler doğrultusunda, "En iyi müşteri deneyimi yaşatan firmaları" belirliyor. Başarı skoru her firmanın şikayet oranı, memnuniyet oranı, teşekkür oranı ve müşterilerin markada kalma isteklerine göre hesaplanıyor. Peugeot Türkiye, müşteri memnuniyetini tüm çalışmaların merkezine koyarak şikayetleri etkin ve doğru yöneterek marka imajı, müşteri sadakati, tavsiye etme ve kalite algısını daha üst düzeylere çıkarmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
A.C.EAchievement In Customer ExcellencePeugeot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat 124 Spider S-Design, Cenevre'de tanıtıldı
Fiat 124 Spider S-Design, Cenevre'de tanıtıldı
Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den
Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den
"Buzun En Hızlıları" belli oluyor
TEB'den kadın patronlara mart ayına özel kredi
TEB'den kadın patronlara mart ayına özel kredi
Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor
Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Hırsızlık zanlısı mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
Hırsızlık zanlısı mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
Eroğlu: Hiçbir kente susuzluk çektirmeyeceğiz
Eroğlu: Hiçbir kente susuzluk çektirmeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim