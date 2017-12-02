Peugeot ve Beneteau, Sea Drive Concept'i tanıttı

İSTANBUL (AA) - Beneteau Ship Control teknolojisi, yeni bir yat deneyimi için Peugeot i-Cockpit ile birleşiyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 milyon kullanıcısıyla i-Cockpit'in küresel başarısının ardından Peugeot, ergonomik kokpitteki uzmanlığını yatçılık endüstrisinin dünya lideri Beneteau'nun kullanımına sunuyor.

Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan Peugeot i-Cockpit, Beneteau tarafından geliştirilen Ship Control teknolojisi ile kumanda ediliyor. Dünyanın en iyilerini birleştiren Sea Drive Concept, yat endüstrisinin kokpit mimarisinin gelecekteki görünümünü gözler önüne seriyor.

Peugeot, sürdürülebilirliği artırmak için ürün ve teknolojiler geliştirme ve ayarlamada uzmanlığını gözler önüne seriyor. Peugeot, sürüş keyfini daha da artırmak ve sürücülere yeni hisler yaşatmak için birkaç yıl önce otomobil kokpit tasarımı ile ilgili derinlemesine çalışmalar yapmaya karar verdi.

Peugeot yapmış olduğu kapsamlı araştırma ve geliştirme sürecinin ardından kompakt boyutlu direksiyon simidi, head-up display ve geniş dokunmatik ekrandan oluşan Peugeot i-Cockpit’i lanse etti ve ürün gamında kullanıma sundu. Peugeot i-Cockpit; 208, SUV 2008, 308, 308 SW, SUV 3008 ve yeni SUV 5008 olmak üzere markanın ürün gamının neredeyse tamamında kullanılıyor.

2017 Avrupa’da Yılın Otomobili ödüllü Peugeot SUV 3008 ve Yeni Peugeot SUV 5008 modellerinde kullanılan en güncel sürüm Peugeot i-Cockpit’te 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli kullanılıyor.

Yaklaşık dört milyon sürücü 2012 yılından bu yana Peugeot i-Cockpit ile buluştu. Marka, Peugeot Instinct Concept ve duyarlı i-Cockpit üzerinde yaptığı araştırmalarla otonom sürüşle birlikte ortaya çıkacak olan yeni kullanım konseptine uygun olarak kokpiti yeniden tanımlamaya devam ediyor. Bu nedenle, Peugeot i-Cockpit ile donatılan bir otomobil kullanmak gelecekte de iyi bir deneyim olmaya devam edecek.

Peugeot Design Lab sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi değerlendirerek yeni alanlarda yeni deneyimler kazanmak üzere tamamen farklı bir sektör olan yatçılık ve denizcilikle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Söz konusu çalışmaların yansıması olarak Peugeot ve Beneteau bir iş birliğine gitti. Her biri kendi alanının lideri olan bu iki Fransız markası sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi birleştirerek yenilikçi bir çözüm geliştirdi.

Beneteau yaptığı çalışmalarla yatçılığın ihtiyacı olan sürüş, güvenlik ve konforla ilgili tüm verileri tek bir merkezde toplayan Advanced Monitoring System (AMS) adındaki teknolojiyi geliştirdi. Söz konusu sistemi daha da geliştiren Beneteau, ilk kez Gran Turismo 50’de kullanıma sunduğu Ship Control teknolojisini geliştirdi.

Peugeot ve Beneteau markalarının işbirliği sonucu i-Cockpit ve Ship Control tek bir yapıda bir araya geldi ve bunun sonucu olarak Sea Drive Concept geliştirildi.

Sea Drive Concept’teki Peugeot i-Cockpit izleri ilk bakışta fark ediliyor. Tasarımı doğrudan otomobillerden alınan kompakt boyutlu direksiyon simidi kullanım kolaylığı sağlıyor. 17 inç büyüklüğünde dokunmatik gösterge paneli Ship Control arayüzünü gösterirken, yatın elektronik fonksiyonlarına erişim imkanı tanıyor. Peugeot deneyimi kendini GT donanım seviyesini esas alan kontrast dikişli napa deri, krom aplikasyonlar ve benzeri detaylarla kokpitteki kalite ve malzeme seçimlerinde de kendini gösteriyor. Ship Control arayüzü, aydınlatma, iklimlendirme, navigasyon, batarya seviyesi, yakıt seviyesi, elektrik yönetimi, pompa yönetimi, ses sistemi ve motor olmak üzere tüm gerekli olan bilgileri bir araya topluyor.

Peugeot Design Lab tarafından geliştirilen Sea Drive Concept hızlı bir değişim içinde olan yatçılık sektörüne yeni bir yaklaşım kazandırıyor. Sea Drive Concept yakın kokpit tasarımına tamamen yeni boyut kazandırırken, aynı zamanda yat sektörünün geleceğine de yön veriyor.