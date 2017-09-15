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Peugeot’da eylül fırsatları

- Peugeot modellerinde 963 TL’den başlayan taksit fırsatı ve cazip kredi seçenekleri sunuluyor

Peugeot’da eylül fırsatları

- Peugeot modellerinde 963 TL’den başlayan taksit fırsatı ve cazip kredi seçenekleri sunuluyor

15 Eylül 2017 Cuma 15:32
Peugeot’da eylül fırsatları

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, gelişmiş teknolojileri, performanslı motorları ve i-Cockpit ile sürüş keyfi veren modellerine eylül ayına özel avantajlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot modellerinde 963 TL’den başlayan taksit fırsatı ve cazip kredi seçenekleri sunuluyor. Ayrıca Peugeot, sınırlı sayıdaki Techno Edition fırsatları için tüketicileri en yakın Peugeot yetkili satıcısına davet ediyor.

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 54 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.

Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308, 36 bin TL ayda 963 TL taksitli kredi kampanyası sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile sunuluyor.

Yüksek donanımı, teknolojik özellikleri, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzımanı ile yenilenen SUV Peugeot 2008, 89 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Edition paket fırsatı ile veriliyor.

Tasarımıyla üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan yılın otomobili yeni Peugeot SUV 3008, 50 bin TL 25 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Şık ve modern tasarımı, ödüllü PureTech Turbo motoru ile Yeni 301, 61 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla seçili versiyonda geçerli, 36 bin TL ayda 990 TL taksitli kredi kampanyası ile veriliyor.

Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’nin tüm versiyonlarında geçerli 30 bin TL için 20 ay yüzde sıfır faizli kredi kampanyası sunuluyor.


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Peugeot’da Eylül Fırsatları
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