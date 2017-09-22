Piri Reis Sergisi Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, açılışı ile başlattığı Marka Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde, Sevim Ersoy tarafından Piri Reis Haritalarının 500. yılı anısına çiniye aktarılan Piri Reis Çini Eserleri Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran’da “Size Her Şeyin Markası Yakışır” sloganı ile ziyaretçileri ile buluşan Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, modadan lezzete, spordan eğlenceye, teknolojiden hizmete 250 markanın yanı sıra kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Müzik Sahnesi ile müziğe, moda sahnesi ile modaya dair trendleri Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka kültür sanatta da en özel sergileri Bursa’ya taşıyor.

Sur Yapı Marka, Marka Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Çebi’nin Aşk-ı Nebi Sergisi’nin ardından Sevim Ersoy tarafından Piri Reis Haritalarının 500. yılı anısına çiniye aktarılan Piri Reis Sergisi’ne 31 Ekim'e kadar ev sahipliği yapıyor.

Piri Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yılı anısına hazırlanan, Piri Reis’in iki dünya haritasıyla birlikte, ünlü eseri Kitab-ı Bahriye’deki portolanlarının çiniye aktarıldığı sergi İstanbul, İzmir, Rijeka, Zagreb, Porec, Zagreb ve Dubrovnik'den sonra Sur Yapı Marka ile 8. Durağı olan Bursa’da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin küratörlüğünü Beste Gürsu yapıyor.