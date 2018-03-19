'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'

İDLİB (AA) - Eşref Musa-Burak Karacaoğlu - Afrinliler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'tan temizlemesinin sevincini yaşıyor

Kurtarılan kent merkezinde ÖSO birliklerini zafer işaretleri yaparak karşılayan Afrinli siviller, terör örgütlerinin baskısı altında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

PYD/PKK'nın ilçede kalmaya mahkum ettiği sivillerden Ebu Ahmet, AA muhabirini yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivillerin ilçeden çıkmasına izin vermediğini belirtti.

"Bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktılar"

Ebu Ahmet, "PKK, etrafımızı mayınlayarak bizi sivil kalkan olarak kullanmak istedi, 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı." diye konuştu.

Bir Suriyeli olarak ÖSO'yu beklediğini ifade eden Ebu Ahmet, "Yabancıları değil, ÖSO'daki kardeşlerimizi bekliyorduk. PYD/PKK bizim çocuklarımız değil, diğer devletlerin yönettiği bir örgüttür." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Afrinli Ebu Mazen de ailesiyle ilçe merkezinden çıkmak üzereyken PYD/PKK'nın mayınladığı bir binanın patlaması sonucu kolundan yaralandığını belirtti. Ebu Mazen, "Neye uğradığımızı bilemedik. TSK ve ÖSO sayesinde artık eziyet ve zarar görmeyeceğiz. Sivillere sahip çıkmanızı istiyoruz.” dedi.

ÖSO bileşenlerinden olan Kürt Şahinler grubunun komutanı Nebih Musa Taha, ilçeyi terör örgütünden temizlediklerini, operasyon sürecinde PKK saflarında büyük kayıplar olduğunu aktardı.

ÖSO'nun Kürt komutanından sivillere zararları karşılama sözü

Kürt Şahinleri Birliği komutanı olarak, operasyon sırasında zarar gördüğünü iddia eden sivillerin zararını karşılamaya hazır olduğunu kaydeden Taha, "Kimin evi, aracı, mal varlığı zarar gördüyse yardım etmeye ve tazminat vermeye hazırım." dedi.

Taha, "Afrin’de kalan Kürt kardeşlerimden, terör örgütüyle ilişkisi olmayan diğer akrabalarına geri dönme çağrısı yapmalarını rica ediyorum." diye konuştu.