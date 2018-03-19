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'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağabeyini kaybeden Türkoğlu, "PKK, bu bölgede köylerimize baskın yaptı, yollarımıza mayın döşedi. PKK, bölgedeki Kürtlere zulüm ediyor." dedi.

'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağabeyini kaybeden Türkoğlu, "PKK, bu bölgede köylerimize baskın yaptı, yollarımıza mayın döşedi. PKK, bölgedeki Kürtlere zulüm ediyor." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 14:53
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'

DİYARBAKIR (AA) - Ömer Yasin Ergin - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 Mart 1994'te PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 10 kişinin yakınları, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

İlçeye bağlı Yıllarca köyünde bayram alışverişine giden köylülerin içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Katliamda yakınlarını kaybedenlerin terör örgütü PKK'ya duydukları nefret, her geçen gün artıyor.

Saldırıda ağabeyini kaybeden Ahmet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısının yaşandığı dönemde çocuk olmasına rağmen o an yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

PKK terör örgütünün 1990'lı yıllarda bölgedeki köylere kanlı baskınlar yaptığına işaret eden Türkoğlu, "Vaatlerle çoğu kişiyi kandırmışlardı. Yavaş yavaş açıkları ortaya çıktıktan sonra 'dinsiz' oldukları göründükten sonra halk bunların Kürtlerle hiçbir alakasının olmadığını anladı. Terör örgütü PKK dış güçler için çalışıyor. 1990'lı yıllarda kendilerine destek vermeyen Müslüman Kürt halkına teröristler baskı uyguladı." dedi.

"Biz baskılardan kurtulduk ancak aynı baskı Suriye'de var"

Teröristlerin kendilerine destek vermeyen Kürtlerin köylerini zorla boşalttığını anımsatan Türkoğlu, "Halk Müslüman olduğu için onlara karşı çıktı. Dindar oldukları için PKK'nın hedefi haline gelmişlerdi." dedi.

Türkoğlu, 1994 yılında köylerinin yoluna teröristlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu masum insanların yaşamını yitirdiğini belirterek, "İçlerinde aynı zamanda köyün imamı olan ağabeyim de vardı. Çok şükür şimdi bu baskılardan kurtulduk ancak şimdi aynı baskı Suriye'de de var." dedi.

Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Suriye'de yapılan baskılar 1990'lı yıllarda burada yapılan baskıların aynısıdır. Suriye'deki teröristlerin Kürtlerle hiçbir alakası yoktur. Terör örgütü burada Kürtlere nasıl zulmediyorlarsa aynı şekilde Suriye'deki Kürtlere de zulmediyor. Burada 1990'lı yıllarda yaşananlar Suriye'de tekrar ediyor. Halkımız artık uyansın ve gözlerindeki perdeyi kaldırsın. Kimin Kürtler için çalıştığını, kimin dış güçler için çalıştığını anlasın."

"Bize hep zulmettiler"

Saldırıda oğlu ve yeğenini kaybeden Hadi Gülçer ise terör örgütü PKK'nın Müslümanlara karşı saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gülçer, şunları kaydetti:

"PKK, bu bölgede köylerimize baskın yaptı, yollarımıza mayın döşedi. 1990'lı yıllardan bu yana PKK, bölgedeki Kürtlere zulüm ediyor. Biz onlara karşı çıkınca şiddet yöntemlerine başvurdular. Çok şükür ki bu bölgede ne yaptılarsa başarıya ulaşamadılar. Kentte iş yerlerimize birkaç defa bombalı saldırı yaptılar. Bize hep zulmettiler."

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AfrinDiyarbakırKaracadağ KatliamıTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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