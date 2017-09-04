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PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı

Şırnak'ta yol inşaatında bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren işçilerden Oslu'nun bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı

Şırnak'ta yol inşaatında bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren işçilerden Oslu'nun bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 14:12
PKK'lı teröristler, işçinin evlilik hayalini yarım bıraktı

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yapımı süren yol inşaatında bayram ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ve PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren işçilerden Kadir Oslu'nun bayramdan sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi.

PKK'lı teröristlerce 28 Ağustos'ta, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yol yapımında çalışan Kadir Oslu (24) ile Cangir Yılmaz (30) ve Ramazan Yakut (37) katledilmişti.

Terör saldırısında yaşamını yitiren işçilerden Oslu'nun evlilik hazırlığı yaptığı, bu nedenle yol inşaatında çalışarak çeyizlik eşya ve altın aldığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Oslu'nun babası Sabri Oslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu PKK'nın alçak saldırılarından birisidir. Ekmek paralarını kazanmak için oradaydılar başka bir günahları yoktu. Allah bu PKK'nın belasını versin. Allah bunu yanlarına bırakmasın. Bunlar Kürt değiller. Kürtlerin hakkını savunuyorum diyeceksin, gelip Kürt işçisini infaz edeceksin, hangi mantığa sığar? Ben Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşıyorum. Onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Teröristler onun evlilik hayalini bitirdi"

Anne Naime Oslu da oğlunun evlenmek için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, oğlunun hayatını kaybettiği gün biriktirdiği parasıyla bilezik almak için kuyumcuya gittiğini, orada evladının ölüm haberini aldığını anlattı.

"Bayramdan sonra kız istemeye gidecektik." diyen Oslu, düğün hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Oslu'nun kardeşi Kenan Oslu ise "Ağabeyim herkes tarafından sevilen bir insandı herkesle şakalaşırdı. Teröristler onun evlilik hayalini bitirdi." dedi.

Kız kardeşi Berivan Oslu da ağabeyinin çalışarak nişan yüzüğü ve damatlık elbisesi aldığını belirterek, "Lanet olası terör örgütü onu katletti, evlenmesine izin vermediler. Lanetliyoruz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Damatlık ElbisesiDüğün HazırlıklarıİşçiPKK'lı TeröristlerŞırnak
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