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PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplayan vatandaşlara PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi, vatandaşlardan biri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında odun toplayan vatandaşlara PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildi, vatandaşlardan biri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 18:13
PKK'lı teröristler odun toplayan vatandaşlara saldırdı

BİTLİS

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın odun toplayan vatandaşlara yönelik saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13:45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 kişiye henüz tespit edilemeyen bir bölgeden PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı neticesinde, Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Anahtar Kelimeler:
BitlisSaldırıTerör
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