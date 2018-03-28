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PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

Irak'ın Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanlarından Şeşo, terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanların farklı isimler altında ilçede varlık göstermeye devam ettiğini söyledi.

PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

Irak'ın Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanlarından Şeşo, terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanların farklı isimler altında ilçede varlık göstermeye devam ettiğini söyledi.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:32
PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

MUSUL (AA) - Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde yer alan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'ya bağlı farklı isimler altında silahlı grupların bölgede varlık göstermeye devam ettiğini belirtti.

Sincar ilçesi yakınlarında birlikleriyle konuşlanan Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam edip, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Irak ordusunun Sincar ilçe merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil." diye konuştu.

Şeşo, "Şengal'de silahlı grupların sayısı binden fazla ve çoğunluğu bölgedeki Ezidilerden meydana geliyor. " dedi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, geçen Pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla PKK'nın çekildiği bölgede konuşlandığını belirtmişti.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

Muhabir: İdris Okuducu

Anahtar Kelimeler:
DünyaKasım ŞeşoMusulPKKSincar
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