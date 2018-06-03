Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene...
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü...
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük...
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara...

PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi.

PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

Tunceli merkez kırsalında dün etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" Kurtay Rojova kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi.

03 Haziran 2018 Pazar 14:04
PKK'nın sözde 'Doğu Merkez Gücü Sorumlusu' etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün, kent merkezi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen PKK'lı 7 teröristin iki F-16 savaş uçağı ile etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün sözde "Doğu Merkez Gücü Sorumlusu" olan "Kurtay Rojava" kod adlı terörist Kaniar Müslim'in yer aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist grubun, 21 Nisan 2018'de Tunceli-Pülümür karayolunda yol yapım çalışması yapan iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu kaydedildi.

PKK sığınağında arama yapıldı

Açıklamada, operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve bir sığınakta arama yapıldığı belirtilerek, aramalarda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"5 el bombası, 2'şer kalaşnikof piyade tüfeği, el telsizi, el dürbünü, birer kanas keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, tabanca, şemsiye, sırt çantası, panço, 203 kaleşnikof mühimmatı, 11 bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 14 şarjör, 1 kilogram kına, 100 bazlama, 40 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur, 10 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram salça, 34 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme."

Açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


Anahtar Kelimeler:
Terör OperasyonuTUNCELİTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İmam hatiplileri başka sektörde değerlendireceğiz
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İmam hatiplileri başka sektörde değerlendireceğiz
İsrail Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu
İsrail Gazze'de Hamas'a ait 10 hedefi vurdu
Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü
Antalya açıklarında göçmen faciası: 6'sı çocuk 9 ölü
Muhammed Ali ölümünün 2. yıl dönümünde anılıyor
Muhammed Ali ölümünün 2. yıl dönümünde anılıyor
Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek
Kronik hastalara 1 milyon liranın üzerinde destek
Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Külliye'nin bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık
DSİ'den baraj göllerine her yıl milyonlarca balık
PKK'ya mayısta ağır darbe vuruldu
PKK'ya mayısta ağır darbe vuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim