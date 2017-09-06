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PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı

Rusya, terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Tel Rıfat ilçesini terk ederek Esed rejimine bıraktığını duyurdu.

PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı

Rusya, terör örgütü PKK/PYD'nin işgal ettiği Tel Rıfat ilçesini terk ederek Esed rejimine bıraktığını duyurdu.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:04
PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı

MOSKOVA/ANKARA (AA)- Rusya Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden çekildiğini, bölgeye rejim güçlerinin yerleştiğini bildirdi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, basın toplantısında, PKK/PYD'yi Tel Rıfat'ı terk etmeleri için "ikna ettiklerini" söyledi.

Boşaltılan bölgeye Esed rejimi güçlerinin yerleştiğini belirten Rudskoy, muhaliflerle rejim arasında çatışma yaşanmaması için bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandığını kaydetti.

Orgeneral Rudskoy, Rus askeri polisinin Tel Rıfat'ta iki kontrol ve dört gözlem noktasında görev yaptığını dile getirdi.

PKK/PYD, Şubat 2016'da muhaliflerin kontrolündeki Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat'ı işgal etmişti. Terör örgütü, onbinlerce Tel Rıfatlı sivili göçe zorlamıştı.

Muhabir:Levent Tok,Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
DünyaPKK/PYDRusyaTel Rıfat
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