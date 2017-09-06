PKK/PYD Tel Rıfat'ı Esed'e bıraktı

MOSKOVA/ANKARA (AA)- Rusya Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden çekildiğini, bölgeye rejim güçlerinin yerleştiğini bildirdi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, basın toplantısında, PKK/PYD'yi Tel Rıfat'ı terk etmeleri için "ikna ettiklerini" söyledi.
Boşaltılan bölgeye Esed rejimi güçlerinin yerleştiğini belirten Rudskoy, muhaliflerle rejim arasında çatışma yaşanmaması için bölgeye Rus askeri polisinin konuşlandığını kaydetti.
PKK/PYD, Şubat 2016'da muhaliflerin kontrolündeki Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat'ı işgal etmişti. Terör örgütü, onbinlerce Tel Rıfatlı sivili göçe zorlamıştı.
Muhabir:Levent Tok,Emre Gürkan Abay