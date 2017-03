Plaka ve Araç Sorgulama İşlemleri

Artık internetin sunduğu geniş imkanlar sayesinde pek çok oto kullanıcısı araçları hakkında her türlü bilgiye erişmek için online araç sorgulama ve plaka sorgulama işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bu yöntemler sayesinde kişiler kullandıkları ya da kullanacakları araç hakkında detaylı bilgiler edinerek daha sağlıklı şekilde oto kullanımı gerçekleştirmektedirler. Bu sayede kişiler bu yöntemle daha güvenli bir araç kullanımı gerçekleştirmiş olurlar.Vatandaşlar araç ve plaka sorgulama işlemleri için günün her saatinde bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Günün her saati istedikleri zaman sisteme girerek araç hakkında detaylı sorgulama işlemlerini yaptırabilirler. İstedikleri vakitte istedikleri yerde araçlar hakkında reel bilgiler edinerek sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu işlemleri yaparken de çok kısa bir süre içinde istedikleri işlemi gerçekleştirmiş de olurlar. Sadece birkaç dakika içinde vatandaşlar istedikleri araç hakkında bilgilere anında ulaşma imkanı elde edebilirler.Oldukça kolay ve pratik olan online sorgulama hizmetleri sayesinde vatandaşlar başka hiçbir kuruma gitmeye gerek kalmadan araç sorgulama işlemlerini internetin bulunduğu her ortamda rahatça gerçekleştirebilirler. Evde, iş yerinde ve farklı mekanlarda nerede bulunurlarsa bulunsunlar kişiler bu yöntemler ile araç ve plaka sorgulama işlemlerini basit bir şekilde gerçekleştirebilirler. Online olarak araç sorgulama işlemi için aşağıdaki sorgulama butonuna basarak gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Buradan aracınız hakkında her türlü sorgulama işlemlerine rahatça ulaşabilirsiniz.Araç sorgulama işlemleri özellikle ikinci el oto alan araç kullanıcıları için önemlidir. Kişiler daha uygun olması nedeniyle ikinci el oto kullanımına talep göstermektedir. İkinci el otolar uygun olmakla birlikte pek çok sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Örneğin ikinci el otolarda en çok karşılaşılan sorunlardan bazıları çalıntı oto, hasarlı oto ve ceza ihlali olan otolardır. Bu gibi durumlar içinde otonun çalıntı olup olmadığın anlamak ya da ceza ehliyeti alıp almadığını anlamak için sorgulama işlemi başlatabilirsiniz. Ceza ihlalleri özellikle oto kullanıcıların HGS ve OGS geçişlerinde sık yaptıkları hatalardan biridir. Bu sistemlerden geçerken geçiş kartı ya da etiketi kullanılmakta ve ücretler anlaşmalı olan bankaların hesaplarından kesilmektedir. Eğer kişilerin bakiye durumları yeterli değilse geçişlerde alınan ücret talep edilemediğinde aracın plakası üzerinden ceza işlemi uygulanır. Bu işleme göre sürücüler belirtilen süre içinde ceza borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ödemedikleri takdirde bu borç 10 kat artar ve kişiler faizli ödemek durumunda kalırlar. Bazı durumlarda da sistemden kaynaklı hatalardan dolayı kişiler farkında olmadan ceza alabilirler ve ceza ihlali aldıklarının farkında olmayabilirler. Bu gibi durumlar için sık sık araç sorgulama işlemi yaptırmanız sizden kaynaklı olmayan borca zamanında itiraz etme açısından önemlidir. Bunun dışında araç devredilirken aracın daha önceki sürücünün hatalarından dolayı ceza ihlali alıp almadığını öğrenmek için de sorgulama işlemi yaptırmak önemlidir. Çünkü tüm borç araç devredildikten sonra yeni sürücüye geçmekte ve sorumluluk yeni sürücüye ait olmaktadır. Sizin olmayan bir borcu böylelikle üstlenmiş olursunuz. Bu gibi mağduriyetler yaşamamak adına araç sorgulama işlemlerini yaptırmak için plaka üzerinden de sorgulama yaptırabilirsiniz. Geçiş ihlal cezaları plaka üzerinden yazılacağı için plaka sorgulama işlemi yaptırmanız gerekebilir. Plaka sorgulama işlemi için aşağıdaki sorgulama butonuna basmanız yeterlidir. Buradan aracın plakası üzerinde ceza ihlali olup olmadığını rahatça öğrenebilirsiniz.Buradan istediğiniz araç hakkında sorgulama işlemlerini yaparak kolay bir şekilde araç hakkındaki tüm ceza işlemlerinin olup olmadığını rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.Araçlar hakkında öğrenmek istediğiniz tüm sorgulama işlemleri için ayrı ayrı gösterilen sorgulama butonlarına basarak gerekli işlemler hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Sorgulama işlemleri e Devlet sisteminden giriş yapılarak rahatça yapılabilmektedir. Bunun için devlet şifrenizin olması yeterlidir Devlet şifresi edinmek için sizin için en yakın olan PTT kurumuna giderek şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi oluşturduktan sonra e Devlet resmi sitesine girerek araç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Vatandaşlar araç sorgulama işlemi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesine girerek araç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceği gibi araç hasar sorgulama işlemleri için de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sitesinden de aracın her hangi bir hasarı olup olmadığını rahatça tespit edebilirler. Araç hasar sorgulaması ile kaza tespit tutanağı sayfasından gerekli bilgiler sizler için ekrana gelecektir. Giriş yapmak için kimlik bilgilerinizin olması yeterlidir. Kimlik bilgileri giriş yaparak aracın sorunu olup olmadığını dakikalar içinde hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Oldukça hızlı ve kolay olan bu yöntem ile çok vakit harcamanıza gerek kalmadan araç sorgulama işlemlerinizi rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Araç sorgulama işlemleri için gerekli olan bilgileri öğrenmek için yazımıdaki sorgulama butonuna basarak ta bu konu hakkında bilgiler edinebilirsiniz.Buradan da kolay bir şekilde giriş yaparak aracın hasar durumu hakkında bilgiler edinmeniz mümkündür. Basit ve kısa bir süre de hayati önem taşıyan durumlara karşı önlemler alabilirsiniz.Tüm hizmetlerde olduğu gibi araç sorgulama işlemlerinde de online hizmetler hizmette sınır tanımıyor. Araç ve plaka sorgulama işlemleri için sorgulama işlemlerini bilgisayarınızdan ya da tabletinizden yapabileceğiniz gibi mobil olarak ta bu işlemleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde sorgulama işlemiyle bulunduğunuz her ortamda rahatlıkla sisteme girebilir ve bulunduğunuz her yerden bu sorgulama işlemlerini rahatça yapabilirsiniz. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü sanal sistem üzerinden e Devlet sisteminde yer alan ‘’Adıma tescilli araç kaydı sorgulama’’ ekranından basit bir şekilde sorgulatma yapabilirsiniz. Mesaj yoluyla bu sistemden güncel araç ve plaka sorgulama işlemlerini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta kişilerin sadece kendilerine ait olan araçlara ait kayıt bilgilerini edinmeleridir. Yani kişiler sadece kendi üzerlerine kayıtlı araca ait bilgilere mobil yolla ulaşabilirler. Diğer araçlardaki sorgulama işlemleri için bilgisayardan giriş yapmaları gerekmektedir.Vatandaşların araç ve plaka sorgulama işlemleri için saydığımız yöntemlerden yola çıkarak sisteme girerek sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün olduğu gibi bunun dışında çok daha kolay bir yöntem daha vardır. Son zamanlarda pek çok vatandaşın tercih ettiği bu yöntem ile araç ve plaka sorgulama işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu yöntem ile vatandaşlar sorgulama işlemlerini çok daha pratik olarak halletmektedirler. Vatandaşlar Sigorta Bilgi ve Gözlem Merkezi tarafından sunulan 5664 SMS hizmetinden yararlanarak sorgulama işlemlerini daha kolay bir şekilde halledebilirler. Sadece mesaj yoluyla oturdukları yerden nerede bulunurlarsa bulunsunlar sorgulama işlemi yaptırarak araçlar hakkında her türlü detaylı bilgiye rahatça ulaşabilirler. Vatandaşlar için çok pratik bir yol olan bu yöntem ile tüm sorgulama işlemleri tek kalemde rahatça yapılabilmektedir. Böylece kişiler bulunduğu ortam ne olursa olsun sorgulama işlemlerini istedikleri yerden yapma konforunu elde ederler. Sorgulama işlemleri için vatandaşlara online olarak sunulan bu hizmetler ile nerede olunursa olunsun kişilere sınırsız bir hizmet sunulmaktadır. Vatandaşlarda bu işlemler sayesinde maddi ve manevi yüklerden kurtularak güvenli oto kullanımının tadını çıkarırlar.