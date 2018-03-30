Polatlı darbe davasında sanıklar son savunmalarını yapıyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 330 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada 2 hafta geride kaldı.

Bu sürede sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Bu kapsamda sözde "sıkıyönetim atama listesi"nde, 4. Kolordu Komutanı olarak yer alan sanık eski tümgeneral Osman Ünlü ile kışla dışına çıkarılan askerlere, "Sizi engelleyenlere ateş edin" emri verdiği iddia edilen eski tugay komutan yardımcısı albay Selçuk Serhat Pesek'in de aralarında bulunduğu 170 sanığın son savunması alındı.

Davanın bu haftaki duruşmalarında sanık Pesek ve avukatının savunması 3 gün sürdü.

Savcısı, 14 Şubat'ta sunduğu esasa ilişkin mütalaasında 267 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatini talep etmişti.

Duruşmaya pazartesi sanık savunmalarıyla devam edilecek.

Muhabir: Tanju Özkaya

