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Prof. Dr. Aybet: YPG terör örgütü Türkiye'nin kırmızı çizgisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet terör örgütü YPG'nin, Türkiye'nin "kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizerek, "Türkiye, çatışmaların son bulduğu, ülke ve ulusların müreffeh olduğu istikrarlı bir Ortadoğu görmek istiyor." dedi.

Prof. Dr. Aybet: YPG terör örgütü Türkiye'nin kırmızı çizgisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Aybet terör örgütü YPG'nin, Türkiye'nin "kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizerek, "Türkiye, çatışmaların son bulduğu, ülke ve ulusların müreffeh olduğu istikrarlı bir Ortadoğu görmek istiyor." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 01:11
Prof. Dr. Aybet: YPG terör örgütü Türkiye'nin kırmızı çizgisi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Rakka'nın DEAŞ'dan alınmasının ardından YPG, PKK bayrakları ve terör örgütü liderlerinin fotoğraflarını açtı. Bu, ne kadar bağlantılı ve aynı olduklarının çok açık bir göstergesidir." dedi.

Prof. Dr. Aybet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili CNN International'a açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğunu ve Çavuşoğlu'nun Kongolu mevkidaşı Leonard She Okitundu ile düzenlediği ortak basın toplantısında görüşmenin içeriğine dair bilgi verdiğini hatırlattı.

Aybet, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığına dikkati çekerek, söz konusu telefon görüşmesinin, Türkiye, İran ve Rusya'nın Soçi'de düzenlediği toplantı sonrası ortaya çıkan kararlılığın göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, çatışmaların son bulduğu, ülke ve ulusların müreffeh olduğu istikrarlı bir Ortadoğu görmek istiyor." diyen Aybet, terör örgütü YPG'nin, Türkiye'nin "kırmızı çizgisi" olduğunun altını çizdi.

Aybet, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanındığını belirterek, "Rakka'nın DEAŞ'tan alınmasının ardından YPG, PKK bayrakları ve terör örgütü liderlerinin fotoğraflarını açtı. Bu, ne kadar bağlantılı ve aynı olduklarının çok açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Dünyanın ve bölgenin değiştiğine işaret eden Aybet, Türkiye'nin yükselen gücüyle çok önemli stratejik bir pozisyonda olduğunu kaydetti.

Aybet, istikrarlı bir ortamın oluşması için Türkiye'nin bölgedeki partnerler ve ülkelerle ortaklaşa çalışmak zorunda olduğunu, bu durumun Türkiye'nin Batı'ya, müttefiklerine ve NATO'ya arkasını döndüğü anlamına gelmediğini söyledi.

Gülnur Aybet, "Avrupalı liderler şunu anlamalı: Darbe girişiminden ve FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi üç terör örgütünden aynı zamanda zarar görmüş bir ülke, güvenlik önlemlerini artıracaktır. Bu sebeple acil durum önlemleri uygulanmak zorunda." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin müttefikleri Türkiye'yi eleştirmek yerine bu dönemin üstesinden gelmek için Türkiye'ye yardım etmek zorunda." diye konuşan Aybet,Türkiye ve ABD arasındaki vize meselesi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin görüşmelerde daima gündeme geldiğini ve bugünkü telefon görüşmesinde de ele alındığını düşündüğünü söyledi.

Aybet, terör örgütü YPG'nin silahlandırılması konusunda, Trump'ın, YPG'nin silahlandırılmasına son verileceğini ve buna daha önce son verilmesi gerektiği şeklindeki ifadelerinin Türkiye'nin aldığı somut cevaplar olduğunu aktardı.

Bundan sonraki süreçte, YPG'nin elindeki silahların geri alınması sürecinin nasıl olacağına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Aybet, Türkiye'nin bundan sonraki süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Zuhal Demirci

Son Güncelleme: 24.11.2017 23:18
Anahtar Kelimeler:
DEAŞGülnur AybetPKKPolitikaYPG
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