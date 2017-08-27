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Prof. Dr. Richard A. Falk: Körfez ülkeleri Filistin için bedel ödemek istemiyor

Prof. Dr. Richard A. Falk, "Körfezdeki Arap ülkeleri, Filistinlilere yardım ederek bedel ödemeyi göze alamıyorlar." dedi.

Prof. Dr. Richard A. Falk: Körfez ülkeleri Filistin için bedel ödemek istemiyor

Prof. Dr. Richard A. Falk, "Körfezdeki Arap ülkeleri, Filistinlilere yardım ederek bedel ödemeyi göze alamıyorlar." dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 14:08
Prof. Dr. Richard A. Falk: Körfez ülkeleri Filistin için bedel ödemek istemiyor

İSTANBUL - Gülsüm İncekaya - Eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Araştırmacısı da olan Princeton Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Uluslararası Hukuk Profesörü Richard A. Falk, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Falk, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ABD başkanlarının yürüttüğü ikircikli politikaların tersine direkt İsrail'den yana bir politika yürütmesinin bölgede sonucu ağır gelişmelere neden olacağını dile getirdi.

İsrail-Filistin meselesinde gerçekçi ve çözüm odaklı bir politika yürütemeyen Trump'ın ''dengesiz'' politikasının bölgede ciddi krizlerin oluşmasına neden olacağına dikkati çeken Richard A. Falk, "Trump'ın dengesiz İsrail-Filistin politikası bölgede daha kritik bir sürecin oluşmasına neden oldu. Trump, İsrail yanlısı perspektifle olaya bakan adamları etrafına toplayarak, gerçekçi ve çözüm odaklı bir plandan tamamen uzaklaştı. Eskiye nazaran daha da zayıflamış Filistin hükümetinin bile kabul edemeyeceği bir durum ortaya çıktı.'' görüşünü dile getirdi.

"ABD yönetimi bölgede 'iki uluslu çözümü savunurken bile İsrail'in çıkarlarını ön plana alarak savunuyor." diyen Falk, "Filistin'le ilgili net bir tavır sergilemiyor. Yarım milyona yaklaşan aşırı yerleşimci sorunu konuşulmuyor. Dört -beş milyon Filistinli mülteciler konusu gündeme dahi getirilmiyor." ifadelerini kullandı.

"Körfezdeki Arap ülkeleri bedel ödemeyi göze alamıyor"

Prof. Dr. Richard A. Falk, "Körfezdeki Arap ülkeleri, hem İslam dini hem de Müslüman alemi için sembol niteliğinde olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunmasını istiyor hem de bu konuda İsrail ile çatışmaya girmek istemiyorlar. Dolayısıyla Filistinlilere de yardım ederek bedel ödemeyi göze alamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Falk, "İsrail hükümetinin Filistinlere yönelik şiddet eylemleri, Yahudi yerleşim birimlerinin artması, bu illegal yerleşimlerin yasallaşmasına ilişkin yasaların çıkarılmaya çalışılması, aşırı Yahudi grupların Filistinlilere yönelik saldırgan tavırları, iç savaşın sinyalini veriyor adeta." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
DünyaFilistinKörfez ülkeler
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