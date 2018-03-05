Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi
Prof.Dr.Ahmet Ercan katıldığı bir konferansta İstanbul depremi için tarih verdi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Türkiye´nin Deprem Gerçeği’ konulu konferansa katıldı.Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, “Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir.
Sözcü^nün haberine göre Türkiye’deki depremlerin yüzde 57’sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki depremlerin yüzde 33’ü göçüntü türü olan Batı Anadolu’dadır. Yüzde 13’ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye’de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir.” Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara’da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, “Kuzey Marmara’da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul’da deprem 2045’ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok” dedi.