Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi

 Prof.Dr.Ahmet Ercan katıldığı bir konferansta İstanbul depremi için tarih verdi

Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi

 Prof.Dr.Ahmet Ercan katıldığı bir konferansta İstanbul depremi için tarih verdi

05 Mart 2018 Pazartesi 19:08
Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi

Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi

   Prof.Dr.Ahmet Ercan katıldığı bir konferansta İstanbul depremi için tarih verdi.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, "Kuzey Marmara'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok" dedi.

   Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Türkiye´nin Deprem Gerçeği’ konulu konferansa katıldı.Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, “Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir.

   Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce’nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah’ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor” dedi.Türkiye’de depremlerin ortalama oluş derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Bütün depremler yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olur. İlk 10 kilometre gevrek ve kırılgandır. Türkiye’de son 100 yılda 112 tane yaklaşık yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 86 bin kişi öldü. 300 bine yaklaşık kişi yaralandı” diye konuştu.

   

   Sözcü^nün haberine göre Türkiye’deki depremlerin yüzde 57’sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki depremlerin yüzde 33’ü göçüntü türü olan Batı Anadolu’dadır. Yüzde 13’ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye’de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir.” Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara’da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, “Kuzey Marmara’da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul’da deprem 2045’ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Prof.Dr.Ahmet ErcanIstanbul Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosna'nın acılı anneleri 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu'nda
Bosna'nın acılı anneleri 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu'nda
AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'nin derdi seçim güvenliği değil, kafa karıştırmak
AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'nin derdi seçim güvenliği değil, kafa karıştırmak
İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı
İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı
THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı
THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı
Ünlü iş adamı kefalettle serbest
Ünlü iş adamı kefalettle serbest
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Suriye sınırında
Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Suriye sınırında
Merkel 4. kez başbakan olma yolunda
Merkel 4. kez başbakan olma yolunda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim