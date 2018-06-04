Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99975
ALTIN
192.085
DOLAR
4.6037
STERLİN
6.1574
EURO
5.3961
Potada final mücadelesi başlıyor
Potada final mücadelesi başlıyor
Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi
Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile...
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç...
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai kadrosunda
Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın nihai...
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor
Milli boksörler İspanya'dan madalyalarla dönmeyi...

Putin, ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

Putin, ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:28
Putin, ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' yasasını onayladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme imkanı tanıyan yasa tasarısını imzaladı.

Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek.

Yasayla bazı alanlarda uluslararası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

ABD Hazine Bakanlığı, 6 Nisan’da aldığı kararla, 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararları alması üzerine mayıs ayında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’ya getirilen “karşı yaptırım” yasa tasarısı, genel kurula ilk sunulduğunda 16 önlem maddesi içeriyordu. Ancak ikinci oturumda Rus şirketlerinin zarar görme ihtimaline karşı yapılan değişikliklerle bu önlemler 6’ya düşürülmüştü.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özlük hakları iyileştirilen korucular moral buldu
Özlük hakları iyileştirilen korucular moral buldu
DNA robotlarının kontrolü için yeni sistem geliştirildi
DNA robotlarının kontrolü için yeni sistem geliştirildi
Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor
Milli savaş gemisi satışında sona yaklaşılıyor
İnci kefalinin yolculuğu su altı kamerasında
İnci kefalinin yolculuğu su altı kamerasında
'Devrim otomobili'ne ziyaretçi akını
'Devrim otomobili'ne ziyaretçi akını
Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı
Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı
Ürdün'de protestolar başbakanın istifasını getirdi
Ürdün'de protestolar başbakanın istifasını getirdi
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim