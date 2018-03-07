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Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” dedi.

Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:59
Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin büyük bir ülke ve Rusya’nın da komşusu olduğunu belirterek, “Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” dedi.

Putin, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un hazırladığı “Dünya Düzeni 2018” adlı belgeselde, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler dahil bölgesel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu’ya ilişkin çok sayıda ülkenin farklı çıkarları olduğuna işaret eden Putin, “İran’ın, Mısır’ın, Türkiye’nin, İsrail’in, Ürdün’ün yanı sıra ABD, Çin ve Hindistan gibi küresel güçlerin de kendi çıkarları var. Rusya’nın da kendi çıkarları var. Önemli olan kendi çıkarlarımıza saygıyla yaklaşılması için bu farklı çıkarlara saygı göstermektir.” diye konuştu.

Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörü oldukları Suriye konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Putin, “Bölgedeki ülkelerin arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran’la birlikte masaya oturup, Suriye’ye ilişkin bazı anlaşmaların garantörü olduk ve bu anlaşmalar işe yarıyor.” dedi.

Belgeselde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Putin, “Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” ifadesini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Son Güncelleme: 07.03.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
DünyaİranPutinRusyaSuriyeTürkiye
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