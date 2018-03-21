Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117729
ALTIN
166.689
DOLAR
3.9280
STERLİN
5.5250
EURO
4.8267
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...

PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen terör örgütü PYD/PKK destekçileri, 1995'te Grozni'de çekilen ve Çeçenistan savaşının en çarpıcı karelerinden birini Afrin'de çekilmiş gibi servis etti.

PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen terör örgütü PYD/PKK destekçileri, 1995'te Grozni'de çekilen ve Çeçenistan savaşının en çarpıcı karelerinden birini Afrin'de çekilmiş gibi servis etti.

21 Mart 2018 Çarşamba 12:52
PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti

ANKARA (AA) - PYD/PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Çeçen mültecileri bile yalanlarına alet etti.

Sosyal medyada Afrin'de çekildiği iddiasıyla dolaşıma sokulan üç fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

"Afrin'de soykırım" yalanıyla servis edilen yaralı iki çocuk fotoğrafının, ödüllü foto muhabiri Abd Doumany tarafından 2014'te Duma'da bir hastanede çekildiği belirlendi

Yine "Afrin'de soykırım" yalanıyla paylaşılan valiz içerisinde taşınan küçük bir çocuğa ait fotoğrafın da Doğu Guta'dan rejim bölgesine geçiş sırasında çekildiği tespit edildi.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından fotoğrafları Afrin'de çekilmiş gibi göstermekten çekinmeyen terör yanlıları, bu sefer de Çeçen mülteciler üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

"Afrin'de sivil katliamı var" yalanıyla paylaşılan fotoğrafın, Çeçenistan savaşı sırasında 1995'te Grozni'de çekildiği ve Çeçen mültecilere dair en çok kullanılan görsellerden biri olduğu belirlendi.

Eric Bouvet tarafından çekilen fotoğrafta, yıkıntılar arasında elinde eski bir çerçeve taşıyan yaşlı kadın, sırtında evinden toplayabildiği birkaç eşyasıyla yaşadığı yeri terk ederken görülüyor.

Muhabir: Fatma Esma Arslan

Son Güncelleme: 21.03.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
AfrinDünyaTSKZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde
Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde
Köprüler Pakistan için ışıklandırılacak
Köprüler Pakistan için ışıklandırılacak
Güney Kore'den Facebook'a para cezası
Güney Kore'den Facebook'a para cezası
Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması
'15 Temmuz bize her türlü oyunu nasıl bozacağımızı gösterdi'
'15 Temmuz bize her türlü oyunu nasıl bozacağımızı gösterdi'
Darbenin 'sivil imamı' 17/25 Aralık'tan sonra kaybolmuş
Darbenin 'sivil imamı' 17/25 Aralık'tan sonra kaybolmuş
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Afrin'de 29 noktada yiyecek ve hijyen paketleri dağıtıldı
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Afrin'de 29 noktada yiyecek ve hijyen paketleri dağıtıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim