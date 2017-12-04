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QNB Finansbank 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

- QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Aras: - "2016 yılındaki sendikasyonumuza kıyasla, 2017’de hem katılımcı banka sayısının hem de kredi tutarının ciddi bir seviyede artması ve yüzde 135 yenileme rasyosuna ulaşmamız uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizi ifade ediyor"

QNB Finansbank 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

- QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Aras: - "2016 yılındaki sendikasyonumuza kıyasla, 2017’de hem katılımcı banka sayısının hem de kredi tutarının ciddi bir seviyede artması ve yüzde 135 yenileme rasyosuna ulaşmamız uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizi ifade ediyor"

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:17
QNB Finansbank 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası piyasalardan iki farklı dilim halinde toplamda 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Banka açıklamasına göre, QNB Finansbank, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası piyasalardan yaklaşık 775 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

33 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon kredisi, 182 milyon dolar ve 503,2 milyon avroluk iki ayrı dilimden oluşuyor. Vadesi 367 gün olan sendikasyon kredisinin maliyeti, dolar kısmı için Libor+yüzde 1,35 ve avro kısmı için Euribor+ yüzde 1,25 olarak belirlendi.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, kredinin Türkiye ekonomisine ve QNB Finansbank’a olan ilginin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, "2016 yılındaki sendikasyonumuza kıyasla, 2017’de hem katılımcı banka sayısının hem de kredi tutarının ciddi bir seviyede artması ve yüzde 135 yenileme rasyosuna ulaşmamız uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizi ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

QNB’nin güçlü coğrafi ağının da katkısıyla dış ticaretin finansmanında çok daha etkin hale geldiklerini ve Türkiye ekonomisine destek olmaya devam edeceklerini belirten Aras, "Türk finans sektöründe yükselen konumumuzun, dış ticarete bir avantaj olarak yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ömer ArasQNB FinansbankSendikasyon
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