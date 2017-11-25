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Rafinerideki patlamaya 22,5 yıl hapis talebi

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan fezlekede 5'i tutuklu 8 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Rafinerideki patlamaya 22,5 yıl hapis talebi

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan fezlekede 5'i tutuklu 8 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:37
Rafinerideki patlamaya 22,5 yıl hapis talebi

İZMİR (AA) - TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği fezlekede 5'i tutuklu 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in koordinasyonunda yürütülen TÜPRAŞ İzmir Rafinerisindeki patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, dava açılması için soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame olarak düzenlenmesi istenen fezlekede, 5'i tutuklu 8 şüphelinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçunu işlediği vurgulanarak bu kişilerin TCK'nın 85/2 maddesi gereği cezalarının artırılarak üst sınır olan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olayın meydana gelişi ve ihmal iddialarını araştıran görevli iki savcının değerlendirmeleri, olay yeri tespitleri, tanık ve şüpheli ifadeleri ile 5 kişilik uzman heyetin görüşlerini içeren fezlekede olayın işçilerin, içinde bir miktar nafta ve gazın biriktiği tankta tel uçlu spiralle çalışması sonucu meydana geldiği, gazın patlamasının ardından yakıtın alev almasıyla yangın çıktığı bilgisi öne çıkarıldı.

Kör tapanın açılmasının yakıt tankında nafta birikmesine neden olduğu ve bunun da gaz birikmesine neden olduğu belirtilen fezlekede, olay yeri fotoğraflarında da görülen tel uçlu spiralin patlamanın kesin sebebi olduğu ifade edildi.

"Basit taksir, şüphelilerin sorumluluğunu karşılamıyor"

Bir dizi ihmaller zinciri olduğuna işaret edilen fezlekede, petrol ürünlerinin olduğu bölgede en ufak bir hatanın bile ölüme neden olacak sonuçlarının olacağının öngörülebilir olduğuna işaret edildi.

Böylesi bir durumda, gerekli tedbirleri almayan ilgililerin sorumluluklarının "basit taksir" cezası ile karşılanamayacağının belirtildiği fezlekede, "sonucun öngörüldüğü bir durumda, birşey olmaz mantığı ile hareket edilemeyeceği" ifade edilerek olayın safahatı ve gerçekleşmesinde ağır kusur ve ihmaller zinciri olduğu, bu nedenle de "bilinçli taksir" oluştuğu, şüphelilerin alacağı cezaların 3'te iki oranında artırılarak 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Muhabir: Mustafa Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
PatlamaTÜPRAŞ İzmir RafinerisiTürkiye
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