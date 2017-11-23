Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Acemoğlu'na verildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ikinci kez takdim edilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu oldu.

Koç Üniversitesi tarafından, Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarını ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan Rahmi M. Koç Bilim Madalyası kapsamında, Rahmi Koç Müzesi'nde ödül töreni düzenlendi.

Bu yıl iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk kategorisinde verilen ödüle, uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılar dolayısıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu layık görüldü.

Ödülü, Koç Holding ve Koç Üniversitesi Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un elinden alan Acemoğlu, "Ciddi, bilgiye bağlı kurumların araştırmalarımı böyle büyük bir ödüle layık görmesi benim için çok anlamlı." dedi.

Tören kapsamında, Acemoğlu hakkında kısa bir film de gösterildi.





- "En iyi eğitim kurumları arasındaki yerimizi her geçen yıl sağlamlaştırıyoruz"





Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, törende yaptığı konuşmada, Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın ikincisini gelişmiş, müreffeh ve aydınlık bir dünyanın oluşumuna önemli katkılarda bulunması dolayısıyla dünyaca ünlü bir bilim insanına vermekten büyük gurur duyduklarını belirterek, çalışmalarından ötürü Acemoğlu'nu kutladı.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, kurulduğu günden bu yana Koç Üniversitesi'ni dünyanın önde gelen akademik kuruluşları arasına katmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Ömer Koç, amaçlarının Türkiye'de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve tarafsız düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar verecek, özgür düşünce ile bilimin sınırlarını ilerleterek, Türkiye ve insanlığa hizmet edecek örnek bir üniversite kurmak olduğunu söyledi.

Koç Üniversitesi'nin, yıllar içinde bilimsel ve akademik çalışmalarıyla hür ve ilerici düşüncenin çekim merkezi haline geldiğini belirten Ömer Koç, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken belirlediğimiz hedeflerimizden taviz vermeden, görevlerimizi aksatmadan 24 yıldır çalışıyor, ülkemizin ve dünyanın en iyi eğitim kurumları arasındaki yerimizi her geçen yıl sağlamlaştırıyoruz. Önümüzdeki sene, 25'inci yılını kutlayacak olan Koç Üniversitesi 7 fakülte, 20 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu, 132 laboratuvar ve Koç Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'nin en önemli eğitim ve araştırma kurumlarından biri haline geldi. Umuyorum 50. kuruluş yılında da kendi coğrafyamızda ve dünyanın geri kalanında üniversitemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan bahsetmek üzere yine bir araya gelebiliriz. Bu vesileyle üniversitemiz mütevelli heyet başkanlığı görevi boyunca bilime olan inancı ve açık görüşlülüğü nedeniyle Sayın Rahmi M. Koç'a ve onun bu güçlü gayretine üstün çalışmalarıyla destek veren akademik ve idari kadromuza bir kez daha teşekkür ediyorum."





- "Kuruluşumuzdan bu yana disiplinlerarası çalışmalara odaklanıyoruz"





Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan da geleceğin en önemli buluşlarının sosyal, insani ve temel bilimler, mühendislik ve tıp alanlarının kesişiminden ortaya çıkacağını belirterek, kendilerinin de Koç Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana disiplinler arası çalışmalara odaklandıklarını ifade etti.

Öğrencilerini, çift anadal tercihlerinde birbirine daha dikey seçimler yapması için teşvik ettiklerini vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Örneğin bir mühendisin psikoloji veya felsefe okumasını, ekonomi okuyan bir öğrencimizin görsel sanatlara ilgi duymasını teşvik ediyor, bu heves ve heyecanların en iyi şekillerde yakalanabilmeleri için her türlü imkanı sağlıyoruz. Bu yıl madalya alan bilim insanı da sosyal bilimler, doğa bilimleri ve teknoloji örtüşmelerindeki argümanları ve 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan eşitsizliğin kökeni hakkında öne sürdüğü teorileri ile yeni ufuklar açan bir isim. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı Prof. Dr. Daron Acemoğlu’na makroekonomik büyüme ve kalkınma, çalışma ekonomisi ve politik ekonomi konularında çığır açan katkılarına istinaden takdim etmekten olağanüstü gurur duyuyoruz. Daha önce de birçok önemli ödüle layık bulunmuş olan Acemoğlu'nu huzurlarınızda en içten duygularımla tebrik ediyor, bundan sonra da büyük bir verimlilikle sürdüreceği başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum."