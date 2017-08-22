Rakka'da 24 saatte 78 sivil öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen saldırılarda 24 saat içerisinde 78 sivilin öldüğü bildirildi.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) de topçu saldırıları nedeniyle 24 saatte 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

DAEŞ karşıtı koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kent merkezindeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil çatışma kuşatma altında kaldı.

Muhabir: Levent Tok