Real Madrid Cephesinden Mbappe İtirafı

Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez basında Monaco’nun 18 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe’yi transfer etmeye çalıştıkları yönündeki haberleri doğrularken; öte yandan hakkında vergi kaçırmakla ilgili soruşturma açılan ve bu yüzden takımdan ayrılmak isteyen Portekizli Cristiano Ronaldo’nun takımda kalacağına inancının tam olduğunu belirtti.Basına verdiği demeçte Monaco’nun yıldız forveti Mbappe için “O dünya üzerinde 18 yaşında olup Real Madrid forması giymeye layık birkaç oyuncudan biri” ifadelerini kullanan Florentino Perez böylece kulübün Mbappe’ye olan ilgisini de doğruladı.18 yaşındaki yıldızı yere göğe sığdıramayan Real Madrid başkanı, aynı zamanda bu transfer için takımın Fransız teknik patronu Zinedine Zidane’ın da mesai harcadığını belirtti. Bununla beraber Mbappe’nin olası Real Madrid transferinde yıldız forvete teknik direktör tarafından ilk 11 garantisi verildiği şeklinde çıkan haberleri yalanlayan Florentino Perez sözlerine şu şekilde devam etti:“Mbappe daha 18 yaşında. Kendisinin sergilediği performans ve yetenekleri bizi Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulübünde oynaması bahsinde ikna etti. Bununla beraber sezon içerisinde ne kadar süre alacağı teknik direktörümüz Zinedine Zidane’ın kararı. Tabii ki bir oyuncuyu sırf yedek beklesin diye transfer etmeyiz.”Geçtiğimiz günlerde vergi kaçırmak suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler Portekiz basınında yer almıştı. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Real Madrid başkanı Florentino Perez şu anda Konfederasyon Kupası için ülkesinin milli takımında bulunan yıldız oyuncuyla birebir görüşme fırsatı yakalayamadığını kaydetti.Bunun yanında Real Madrid kulübü başkanı Cristiano Ronaldo’nun menajeriyle görüşme fırsatı olduğunu söylerken “Ortada bizim için endişe verici bir durum olduğunu düşünmüyorum. Cristiano Ronaldo gerek iş disiplini gerekse sporcu ahlakıyla verdiği söleri arkasında duran bir futbolcu. Sadece biraz kırgın durumda ve bunun zamanla geçeceğine inanıyorum” dedi. Siz deile kazanç sağlayabilirsiniz.Kaynak: