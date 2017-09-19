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Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açıldı

Nevşehir'de yapımı tamamlanarak bu yıl ilk kez öğrenci alan Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açıldı

Nevşehir'de yapımı tamamlanarak bu yıl ilk kez öğrenci alan Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı.

19 Eylül 2017 Salı 15:31
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yapımı tamamlanarak bu yıl ilk kez öğrenci alan Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı.

Törende ilk olarak şehitler için sela okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, öğrencilerden Furkan Türkeri, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere, gelecekte insanlık adına söz sahibi olabilmeleri için bilimsel gelişmeleri yakından takip etmelerini ve kendilerini bilgi ve kültürel alanlarda donanımlı hale getirmelerini tavsiye etti.

Öğrencilere, dünyayı ve bilimin gittiği yeri takip etmelerini, ana dillerine başka diller eklemelerini öneren Erdoğan, "Göreceksiniz bu topraklardaki insanlar geçmişte olduğu gibi dünyaya adalet götürecektir. Biz olmazsak dünya bir bilinmeze sürüklenmeye devam edecek. Onun için burada yetişenlerin bu okula ismini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duruşa sahip olmaları, cesur olmaları, halkının kalbiyle bir atan kalbe sahip olmaları lazım." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan isminin dünyanın her yerinde konuşulduğunu aktaran Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Batı'da aleyhte propaganda çalışmalarının devam ettiğini, mazlum coğrafyalarda ise bu ismin muhabbetle anıldığını belirtti.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir ülke olmasının yolunun, geçmişle bağını artırarak, bu geleneği geleceğe taşımaktan geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dünya, Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Bakıyoruz egemen güçler, ABD ve Avrupa, Cumhurbaşkanımız aleyhinde ciddi bir propaganda çalışması yapıyor. Diğer taraftan dünyanın mazlum milletleri ise Cumhurbaşkanımızı muhabbetle anıyor. Güçlü ve gelişmiş olmak, bağımsız olmayı gerektirir. Başka egemen güçlerin mandası altına girdiğiniz zaman, bağımsızlığınızı kaybettiğiniz zaman gelişmiş olmanız mümkün değil. Gelişmiş ve güçlü olmak istiyorsak bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi, inancımız gereği vatansever olmak, bağımsız olmak zorundayız. Kendi kültürümüz ve geleneklerimizle yaşamalı, geleceğe de bu şekilde yürümeliyiz. Geleceğimizi kendi değerlerimiz ışığında geçmişimizle kurgulamazsak başkalarına benzemek durumunda kalırız."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde tarih yazdığını dile getirerek, büyük Türkiye hedefine yürünen bu süreçte, herkesin Erdoğan'a destek olarak onun yanında kenetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Bilal Erdoğan, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve diğer yetkililer tarafından kesildi.

Sınıfları ziyaret eden Bilal Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

24 derslikli, 12 bin 500 metrekare kapalı, 6 bin 500 metrekare açık alanı bulunan okul, konferans salonu, spor salonu, zeka oyunları sınıfı, Z kütüphane alanları ile fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarını bünyesinde barındırıyor.

Muhabir: Behçet Alkan, Bilal Altıok

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Bilal Erdoğan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiNevşehirRecep Tayyip Erdoğan Fen Ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip LisesiTürkiye
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