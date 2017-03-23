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23 Mart 2017 Perşembe 05:38

Referandum gerginliği; Yüksek sesli müzik tartışma çıkardı

Anayasa değişikliği öncesi referandum çalışmalarında kullanılan yüksek sesli müzik yayını kavga çıkardı.

Referandum gerginliği; Yüksek sesli müzik tartışma çıkardı
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İzmir'de referandum gerginliği; Yüksek sesli müzik tartışma çıkardı

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, referandum çalışması yapan AK Partili kadınlarla mahalle sakinleri arasında yaşanan tartışmada, bir evden atılan saksı AK Parti minibüsüne isabet ederek ufak çaplı maddi hasar oluşturdu.
Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi 1811 sokakta meydana geldi. Referandum çalışması yapan AK Parti Karşıyaka Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıtmak için minibüsle girdikleri sokakta müzik sesinin yüksek olması iddiasıyla mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Tartışma sürerken sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında oturan 53 yaşındaki Ayşe Gül Gürçen, annesinin hasta olduğunu söyleyerek evinin balkonundan parti minibüsüne saksı fırlattı.

Olayda herhangi bi yaralanma olmazken, parti minibüsünde ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tartışmayı yatıştırdıktan sonra tarafları Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü.

Kendisine hakaret edildiğini söyleyen Ayşe Gül Gürçen, sokakta hasta vatandaşların bulunduğunu ve seçim aracının müzik sesinin yüksek olmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Burada ifadeleri alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra serbest bırakıldı.
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