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18 Nisan 2017 Salı 04:19

Referandum iddiası pahalıya patladı

Referandumdan önce bahse giren iki arkadaşın iddiası pahalıya mal oldu. Eskişehir'li iki arkadaş arasındaki iddiada kaybeden kişi altına imza attığı sözleşme gereğinde 1 daire verecek.

Referandum iddiası pahalıya patladı
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Referandum iddiası pahalıya patladı

Halk oylaması öncesi 'Referandum'da EVET mi çıkacak, HAYIR mı çıkacak' iddiasına giren müteahhit, tahmini tutturamayınca bir daireden oldu. Eskişehir'de yaşayan Cevdet Kılıç ve Volkan Enver Kılıç, referandum sonucu için girdiği bahse bir daire koydu.

Eskişehir’de referandumda öncesi ‘Evet’, ‘Hayır’ bahsine giren iki müteahhitten Cevdet Kılıç, sonuçların açıklanmasının ardından bir dairenin sahibi oldu. Eskişehir’de iki müteahhit referandum öncesi ‘evet, ‘hayır’ yarışına girmiş, Cevdet Kılıç ‘Hayır’ çıkması halinde 2 dairesini, Volkan Enver Kılıç ise 1 dairesini vereceğini söylemiş ve karşılıklı sözleşme imzalamışlardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Cevdet Kılıç, Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin sonuçları açıklamasının ardından, bir değişiklik olmazsa bahse girdiği CHP Odunpazarı Gençlik Kolları eski Başkanı ve müteahhit Volkan Enver Kılıç’tan 150 bin lira değerindeki dairesini alacak. Kılıç, “İnşallah gelir verir, biz de aldığımız daireyi nasıl kullanacağımızı açıklarız” dedi.
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Referandum Iddiası
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